14.09.2018

Blick aufs Grüne

Infobüroleiterin Martina Baur hat kurz, dafür öfter frei /

„Mein Sommer“ heißt unsere Serie. Persönlichkeiten aus dem Wittelsbacher Land verraten, wie und wo sie die heiße Jahreszeit verbringen und werfen sie einen Blick in die Vergangenheit.

Aichach Martina Baur ist Leiterin des Infobüros der Stadt Aichach. Zusammen mit ihrer vierjährigen Tochter Matilda lebt Baur im Aichacher Stadtteil Oberschneitbach.

Wie sieht für Sie der perfekte Sommertag aus?

Martina Baur: Er beginnt mit Vogelgezwitscher, das ich schon beim Aufwachen durch die offene Balkontüre höre. Danach frühstücken wir gemütlich auf unserem Balkon mit einem traumhaften Blick ins Grüne. Da Matilda für ihr Leben gern im Wasser ist, gehört zum perfekten Sommertag ein Besuch im Freibad oder am See unbedingt dazu. Wenn die Hitze nicht zu sehr drückt, fahren wir unsere Ziele am liebsten mit dem Fahrrad an. Matilda genießt ihre Fahrten im Fahrradanhänger immer sehr. Ein leckeres Eis oder ein Abstecher in den Biergarten gehört selbstverständlich zu einem gelungenen Abschluss dazu!

Erzählen Sie ein Sommererlebnis aus Ihrer Jugend in drei Sätzen!

Baur: Nach meinem Schulabschluss war ich mit Freunden für ein Wochenende Zelten am Ammersee. Leider hat es so viel geregnet, dass wir die Nächte im Auto verbracht haben. Das Baden im Ammersee um Mitternacht haben wir uns aber nicht nehmen lassen.

Wo und wie verbringen Sie Ihren Sommerurlaub?

Baur: Dieses Jahr auf mehrere kleine Urlaube oder verlängerte Wochenenden aufgeteilt: Gardasee, Österreich, Ammersee und Ausflüge in die Berge. (lot)

Themen Folgen