vor 58 Min.

Blick in die Geschichte: Haselberger-Konserven reisen um die Welt

Plus Die Aichacher Firma Haselberger erobert im 19. Jahrhundert den internationalen Markt. Das Stadtmuseum zeigt historische Dosen für Fleisch und Wurst.

Im Stadtmuseum Aichach gibt es einige Objekte, die im Zuge der Landesausstellung zur Geltung kommen. In einer kleinen Serie stellt das Museum seine Objekte vor. Diesmal präsentiert die wissenschaftliche Mitarbeiterin Justina Bayer eine Dose:

In Zeiten von Corona neigen viele Menschen zu Hamsterkäufen. Getrieben von der Angst, dass die Lieferkette an Nahrungsmitteln zusammenbricht, greifen viele Menschen wieder zur Konservendose. Die Geschichte der Blechbüchse beginnt aber schon vor 225 Jahren mit dem französischen General Napoleon Bonaparte. Das Ziel: Seine Soldaten sollten etwas zu essen haben, und das auch möglichst lange.

Aus diesem Grund setzte Napoleon einen Preis in Höhe von 12.000 Goldfranc für die Entwicklung eines Verfahrens aus, bei dem man Nahrungsmittel haltbar machen und die Soldaten ohne Plünderungen ernähren konnte. Die Lösung des Problems hatte schließlich der Pariser Konditor und Zuckerbäcker Nicolas Appert, der wenige Jahre später seine erste Konservenfabrik der Welt eröffnete. Ihm kam dabei die Idee, Nahrungsmittel in luftdicht verschlossenen Behältnissen zu erhitzen und dadurch zu konservieren.

Metzgermeister Josef Haselberger kam 1880 nach Aichach

Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Konservendose weltweit zur Standardausrüstung in jedem Haushalt und auf der See. Den Matrosen garantierte die Konservendose abwechslungsreiche und vor allem Vitamin-C-reiche Kost.

Während der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts siedelte sich eine Reihe von Handwerkern neu in Aichach an und legte den Grundstein für ein Unternehmen. Ein Beispiel ist hier der damals 31-jährige Metzgermeister Josef Haselberger, der 1880 von Konstein bei Eichstätt nach Aichach übersiedelte. Er eröffnete in der Schneidergasse einen Fleischladen und baute ihn zu Beginn des neuen Jahrhunderts zu einer Fleischkonservenfabrik aus.

Ab 1906 eroberte die Fleisch- und Wurstkonservenfabrik den deutschen Markt. Sie belieferte nicht nur Feinkostgeschäfte und Metzgereien, sondern auch Heeresverwaltung und Marine, Schiffsfahrtgesellschaften und Expeditionen in die Tropen und Polarländer gehörten zu seinen Abnehmern. Die Kapazität der Anlage ermöglichte die wöchentliche Schlachtung und Verarbeitung von 600 Rindern und 800 Schweinen. In den Kühlräumen konnten gut 10.000 Zentner Fleisch eingelagert werden.

Entwicklung der Konservendose ist und bleibt ein Meilenstein

Die Familie Haselberger avancierte in den nächsten Jahren in Aichach zu einer großen bürgerlichen Unternehmerdynastie. Der Sohn, Robert Haselberger, übernahm einige Jahre später den Betrieb und war von 1929 bis 1933 sogar Bürgermeister in Aichach. Während der Landesausstellung stellt Winfried Haselberger der Stadt Aichach die ehemalige Verkaufsfläche der Metzgerei zur Verfügung. Die „Stadt-Info“ dient dann als Ausstellungsfläche für historische Gemälde und einige kleinere Fundstücken zur Stadtgeschichte sowie als Information zu Aichach in der Geschichte und der Gegenwart.

In Deutschland wurden in den Anfangsjahren vor allem Obst und Gemüse in Konserven länger haltbar gemacht. Durch die Konservierung verändern sich die Lebensmittel allerdings, wodurch sie im Vergleich mit frischen Lebensmitteln mitunter an Geschmack und Konsistenz verlieren. Trotzdem ist und bleibt die Entwicklung der Konservendose ein Meilenstein. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen