vor 59 Min.

Blöd geschaut? Unbekannter schlägt Buben

15-Jähriger wird von Erwachsenem grundlos attackiert.

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend gegen 17 Uhr im Park am Badanger in Mering einen 15-Jährigen mit der Faust geschlagen. Wie die Friedberger Polizei mitteilte, hatte der Unbekannte den 15-Jährigen zunächst gefragt, warum er so blöd schaue. Ohne eine Antwort abzuwarten, schlug er den Jugendlichen. Der Täter soll 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er habe deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen, eine Kappe und Brille getragen und sei mit einer grauen Jacke und Hose bekleidetet gewesen. Laut Polizeiangaben war der Täter in Begleitung von zwei weiteren Männern. Einer davon war ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt. Der dritte Mann wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt. (AN)

