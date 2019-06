vor 18 Min.

Body-Cams filmen in Kühbach nur einmal

Die Polizei zieht nach dem ersten Einsatz bei dem viertägigen Fest zufrieden Bilanz. Das Gerät wirkt präventiv. Nach einigen Vorfällen wird allerdings ermittelt.

Von Claudia Bammer

Erstmals waren die Polizisten auf dem Kühbacher Brauereifest heuer mit den neuen Body-Cams unterwegs. Und die knapp handtellergroß, gelben Geräte haben sich dabei bewährt, wie Erich Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, auf Anfrage sagt. Einschalten dürfen die Polizisten sie, wenn es um ihren Schutz oder den Schutz Dritter geht. Gefilmt haben sie im Verlauf der vier Tage nur einmal: als ein 29-jährige Betrunkener zwei Polizeibeamte angegangen ist.

Laut Weberstetter war der Mann am Samstag um 23.20 Uhr ins Sanitätszelt gebracht worden, weil er eine blutende Schnittverletzung im Gesicht hatte. Der 29-Jährige, der über zwei Promille Alkohol im Blut hatte, wollte aber nicht behandelt werden. Er rannte raus, randalierte und beschädigte Fahrräder, so die Polizei. Als die Polizisten seine Personalien aufnehmen wollten, habe der Mann sie beleidigt und versucht, auf sie einzuschlagen. Wie berichtet, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung. Das Video wird dann als Beweismittel dienen.

Die Body-Cams kommen im Streifendienst zum Einsatz

In allen anderen Fällen habe sich bestätigt, dass die Kameras eine präventive Wirkung haben, sagt Weberstetter. Festbesucher hätten bei Konfrontationen mit der Polizei gefragt, ob da jetzt mitgefilmt wird. Die Ankündigung, dass die Kamera eingeschaltet wird, wenn sich die Situation nicht beruhigt, habe in den meisten Fällen ausgereicht, so der Polizeichef. Die Body-Cams kommen nun im Streifendienst, vor allem an den Wochenenden, zum Einsatz, oder auch beim Baarer Brauereifest, das von Donnerstag bis Sonntag gefeiert wird. Dort ist die Polizei allerdings nur gegen Ende der Festtage vor Ort, oder wenn sie alarmiert wird, so Weberstetter.

Nicht mitgefilmt wurde bei dem Vorfall, bei dem sich am Freitagabend ein 21-Jähriger eine schwere Kopfverletzung zugezogen hat. Wie berichtet, hatte ein Security-Mitarbeiter ihn aufgefordert, vom Biertisch zu steigen. Der 21-Jährige hat dem 37-Jährigen daraufhin eine Ohrfeige geben und sich heftig dagegen gewehrt, nach draußen gebracht zu werden. Während des Gerangels ging der junge Mann zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. „Das sollte natürlich nicht passieren“, sagt Weberstetter. Der junge Mann sei unglücklich gefallen. Er betont aber: „Die Aggression ging von dem jungen Mann aus.“ Nach dem Vorfall wollte sich der 21-Jährige nicht behandeln lassen, bestätigt Mario Pettinger vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Man habe ihn dennoch vorsichtshalber ins Klinikum gebracht, wo sich herausgestellt, dass er einen Schädelbruch erlitten hat. Laut Weberstetter ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Security-Mitarbeiter und wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.

Die Polizei ermittelt, wie der 15-Jährige an Alkohol gelangt ist

Ermittlungen gibt es auch im Fall des 15-Jährigen, der wie berichtet stark alkoholisiert in die Kinderklinik gebracht wurde. Die Polizei will herausfinden, wie der Minderjährige an den Alkohol gelangt ist.

Ein Besucher hat gegenüber unserer Redaktion geäußert, dass auf dem Brauereifest Alkohol auch an Minderjährige ausgeschenkt werde. Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz weist das von sich. Wenn jemand Gegenteiliges bemerke, solle dieser den genauen Ort und die Zeit einem Verantwortlichen melden, damit dem nachgegangen werden kann. Alle Beteiligten, ob vom TSV Kühbach oder vom Burschenverein, seien hochsensibilisiert für das Thema Jugendschutz, betont der Brauereichef. Am Einlass bekommen die Besucher Armbändchen in unterschiedlichen Farben, die signalisieren, ob der Träger Alkohol bekommen darf oder nicht. Es gebe zwei Schleusen auf das Festgelände. Das habe sich gut bewährt. Das sagt auch Polizeichef Erich Weberstetter. „Im Großen und Ganzen funktioniert das“, sagt er.

Nicht alles haben die Veranstalter selbst in der Hand, betont von Beck-Peccoz. Die Vertreter des Fördervereins und der Burschen hatten bei der Bilanz zum Brauereifest angemerkt, dass sich zahlreiche junge Leute eigenes Bier mitgebracht hatten. Laut Beck-Peccoz ist auch das sogenannte „Vorglühen“, bei dem die jungen Besucher schon alkoholisiert kommen, „ein Riesenthema“. Auch, wenn Volljährige oder gar die Eltern Minderjährigen Alkohol geben, „da haben wir keine Chance“, sagt der Brauereichef.

Laut BRK gab es in den vergangenen Jahren mehr rein alkoholbedingte Einsätze

Das BRK hat in den vergangenen Jahren sogar mehr rein alkoholbedingte Einsätze gezählt, sagt Mario Pettinger. In dieser Richtung ist heuer lediglich der erwähnte 15-Jährige aufgefallen. Dessen Eltern seien nicht erreichbar gewesen, so Pettinger. Brauereichef von Beck-Peccoz appelliert an die Eltern, darauf zu achten, was ihre Kinder tun. Polizeichef Weberstetter hat da eine klare Meinung: „Für mich sind in erster Linie die Eltern verantwortlich.“

