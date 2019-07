vor 46 Min.

„Böhmische Liebe“ ist der Hit einer Freundschaft

Ein freudiges „Grüezi und Hallo“ gab es im schweizerischen Bauen, als sich 43 Teilnehmer aus Rehling und Umgebung sowie aus Bauen anlässlich des 40. Freundschaftstreffens der beiden Musikkapellen trafen. Schon zum Empfang waren die Gastgeber zünftig mit Fahne und Blaskapelle angetreten. Die Gäste reihten sich gerne in ein Gruppenbild ein.

Dieses Lied wird beim Treffen der Musikvereine Rehling und Bauen in der Schweiz immer wieder angestimmt. So feiern die Musiker das 40-jährige Bestehen ihrer Beziehung. Dabei erlebt eine Stimmungskapelle ein Comeback

Von Josef Abt

Musik verbindet Menschen und Völker. Diese alte Weisheit beweisen der Musikverein Rehling und der Musikverein Bauen in der Schweiz seit nunmehr 40 Jahren. Das Jubiläum feierten die Musikanten jüngst gemeinsam an einem Wochenende in Bauen.

43 Rehlinger fuhren mit dem Bus zu dem idyllisch gelegenen Ort direkt am Vierwaldstätter See. An Bord waren neben den passiven und aktiven Musikanten des Musikvereins auch die ehemalige Formation der Achtaler mit Charly Wanitschek, Norbert Schiller, Peter Mezger, Werner Gamperl und Robert Fischer. Die Neukäufer Buam aus Gebenhofen (Affing) mit den Gebrüdern Karl und Wolfgang Neukäufer und Francos Oberkrainer-Quintett komplettierten die musikalische Truppe.

Die Verbindung der beiden Vereine beschränkt sich nicht nur auf die musikalische Ebene. In den vergangenen Jahren haben sich sogar zwei Paare fürs Leben gefunden: Sonja Rentke aus Rehling fand mit dem Posaunisten aus Bauen ihren Partner. Das Paar lebt in Emetten im Kanton Uri. Melanie Neukäufer ist in Altdorf mit dem Fähnrich des Musikvereins Bauen verheiratet. Die beiden Frauen waren natürlich besonders erfreut, Bekannte und Verwandte aus der Heimat wieder zu sehen. Reise und Fahrt organisierten Andreas Kober und Doris Bachmeir, unterstützt von Charly Wanitschek.

Bei Sommerwetter wurden die Gäste aus Bayern bei ihrer Ankunft von der Musikkapelle in Bauen musikalisch begrüßt. Es gab ein großes Hallo. Nach der Zimmerverteilung erfrischten sich viele im türkisfarbenen Vierwaldstätter See. Am Abend fand die erste gemeinsame „Musikprobe“ statt. Danach wurde es richtig zünftig, als die Musikanten „über den Tisch“ spielten. Am zweiten Tag fuhr ein Teil der Gruppe mit Melanie Neukäufer zum Seelisberg. Mit der Gondel ging es auf den Gipfel, von wo aus die Rehlinger von oben bewundern konnten. Der Abend stand im Zeichen der 40-jährigen Freundschaft. Zum Auftakt spielten die Musiker beider Vereine gemeinsam. Sie präsentierten bei einem zweistündigen Konzert ein breites Repertoire.

Die Präsidentin des schweizerischen Musikverein, Lucia Item, und Rehlings Musikervorsitzender Andreas Kober erinnerten an die Entstehung der Musikerfreundschaft. Daran war besonders Jakob Haberl aus Rehling beteiligt, tauschten Gastgeschenke aus und versprachen sich ein baldiges Wiedersehen.

An den offiziellen Teil schloss sich bayerische und oberkrainische Stimmungsmusik an, geboten von den Neukäufer Buam und Francos Oberkrainer-Quintett. Als Höhepunkt formierten sich die ehemaligen Musiker der Stimmungskapelle Die Achtaler und animierten das Publikum zum Singen. Für viele wurde es wieder eine lange Nacht.

Besinnlich wurde es am Sonntag. In einem Kirchenzug ging es in die Pfarrkirche zum Gottesdienst, den die Musikanten aus Bauen und Rehling umrahmten. Dabei wurde der verstorbenen Mitglieder beider Vereine gedacht. Danach wurde bei einem musikalischen Frühschoppen und Mittagessen gefeiert. Natürlich fehlten auch hier die Instrumente nicht. Zum Hit dieses Treffens wurde die „Böhmische Liebe“, immer wieder gemeinsam gespielt und gesungen von Charly und Bob. Schweren Herzens, auch mit der ein oder anderen Abschiedsträne, wurde dann aus dem „Grüezi und Servus“ vom Freitag ein „Bis bald auf Wiedersehen“.

