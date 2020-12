Böllerverbot sei Dank: Freie Sicht auf den Sternenhimmel an Silvester

Die wilde Feuerwerkerei ist schon lange umstritten. Im Corona-Lockdown kommt ein Quasiverbot durch die Hintertür. Warum das die harmloseste aller Einschränkungen ist und was man dafür bekommt.

Seit Jahren wird intensiv über Sinn, Umweltverschmutzung, immense Feinstaubbelastung, vermeidbare Verletzungen, Lärm, dekadente Geldverschwendung und Tierwohlgefährdung durch das Böllern an Silvester diskutiert. Die klare Mehrheit ist mittlerweile für ein Verbot. Vor genau einem Jahr noch hätte kein Mensch geglaubt, dass wir heute ziemlich davon verschont bleiben.

Ganz ehrlich: Das ist die harmloseste Einschränkung von Rechten in diesem Jahr. Aber vielleicht ist es auch die Chance, darüber nachzudenken, wie wichtig diese Knallerei überhaupt ist. In immer mehr Kommunen ist in den vergangenen Jahren ein zentrales, schönes Feuerwerk für alle und in definierter Zeit abgebrannt worden. Das wird sicher nicht alle zufriedenstellen, wäre aber ein guter Kompromiss. Zumindest in diesem Jahr dürfte die Frage über Sinn oder Unsinn der mitternächtlichen Zündelei keine Feier spalten.

Wer will, kann ja die Korken knallen lassen

Auch die Klassiker-Frage „Was machst du eigentlich an Silvester?“ ist vorab nahezu geklärt. Es läuft gefühlt fast überall auf einen gemütlichen Abend mit Raclette hinaus. Es gilt eine Ausgangssperre und zu verpassen gibt es draußen ohnehin nichts. Einige werden ihre Reste aus dem Garten feuern.

Wir sind gespannt, wie groß die Lagerbestände einiger Hobby-Pyrotechniker sind oder ob da doch irgendwoher geordert wurde. Die allermeisten werden wohl ganz verzichten und vielleicht draußen ein paar Sternwerfer zünden – auch schön. Besonders bei hoffentlich klarer und ziemlich sicher rauchfreier Sicht auf den Himmel. Ab und an sollen sich dort sogar Sternschnuppen zeigen. Und wer will, kann dazu auch einen Korken knallen lassen.

