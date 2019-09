vor 4 Min.

Boiler machen an Schule das Wasser warm

Versorgung an der Mittelschule Aichach wird umgestellt

Die Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach wird derzeit über ein verbautes Warmwassernetz mit warmem Wasser versorgt. Wie Bauamtsleiterin Carola Küspert im Bauausschuss berichtete, entspricht das heute nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben und muss grundlegend geändert werden.

Weil eine Erneuerung einer Generalsanierung gleich käme, hat sich das Bauamt eine andere Lösung überlegt: Das Warmwassernetz, das mit Fernwärme versorgt wird, wird stillgelegt und die nötigen Entnahmestellen auf Elektroboiler oder bevorzugt Durchlauferhitzer umgerüstet.

Für Küspert hat das mehrere Vorteile. Die Arbeiten können ohne in den Schulbetrieb einzugreifen zeitnah umgesetzt werden, das Spülen der Leitungen in den Ferien entfällt und die Legionellenprüfpflicht sei nicht mehr zwingend. Die Betriebskosten fallen zudem deutlich geringer aus als die derzeit rund 5700 Euro im Jahr. Die Umrüstungskosten von rund 25000 Euro hätten sich in ein paar Jahren amortisiert, so Küspert. Der Bauausschuss stimmte einstimmig zu.

Umbauarbeiten stehen in der Aichacher Kläranlage an: Wegen des Störfalls am Faulturm 2018 soll nun der Trübwasserspeicher um zwei Meter erhöht werden. Damit diese Arbeiten noch heuer ausgeführt werden können, musste der Auftrag im August mittels einer dringlichen Anordnung vergeben werden. Darüber informierte Bauamtsleiterin Carola Küspert den Bauausschuss.

Im Faulturm der Kläranlage wird der Schlamm, der im Vorklärbecken vom Wasser getrennt wird, weiterverarbeitet. Alle acht Wochen wird der Klärschlamm entwässert. Das dauert etwa drei Wochen. Dabei fällt Filtratwasser an, das hoch mit Ammoniumstickstoff belastet ist und deshalb wieder der Kläranlage zugeführt werden muss. Für die in diesen drei Wochen anfallende Wassermenge reiche das Volumen des Trübwasserspeichers jedoch kaum aus, so Küspert. Mehr Wasser in die Kläranlage zu leiten geht aber nicht, weil die Ablaufwerte einzuhalten sind. Für die Zeit der Faulturmsanierung war deshalb geplant, das Filtratwasser mittels einer Teilstrombiologie vorzuklären. Kosten: rund 175000 Euro.

Alternativ dazu soll nun der Trübwasserspeicher von fünf auf etwa sieben Meter erhöht werden. Dadurch ist ausreichend Puffervolumen vorhanden, sodass das Filtratwasser besser dosiert in die Kläranlage geleitet werden kann. Kosten: rund 63000 Euro, Einsparung rund 112000 Euro. Der Bauausschuss nahm das zustimmend zur Kenntnis. (bac)

