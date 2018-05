04.05.2018

Borkenkäfer: Besitzer sollen Wälder überwachen

Noch ist Situation im Landkreis „entspannt“. Waldeigentümer sollen frischen Befall aber kontrollieren

Zwei Borkenkäferarten befallen die heimische Fichte: Buchdrucker und Kupferstecher. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg hat deshalb mit dem diesjährigen Monitoring dieser beiden Käferarten begonnen. In den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg sei die Käfersituation derzeit entspannt, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Käferholz aus dem Vorjahr sei aufgearbeitet und aus den Wäldern abgefahren. Die Bodenwasserspeicher sind infolge des feuchten Winters gut gefüllt, weswegen die Fichten gestärkt in das Frühjahr gehen, bevor der Schwärmflug der Borkenkäfer in diesen Tagen beginnt.

Die Waldbesitzer sind trotzdem aufgerufen, ihre Fichtenwälder in den kommenden Wochen auf frischen Befall zu kontrollieren. Besonders anfällig sind Bereiche, die bereits im Vorjahr von Käfern befallen wurden sowie frisch durchforstete Bestände, so das Amt. Die Symptome sind gut erkennbar: Bei bereits länger befallenen Bäumen färben sich die Kronen braun und die Rinde blättert ab. Frischer Befall ist am braunen Bohrmehl auf Rindenschuppen, in Spinnweben oder auf der Bodenvegetation zu erkennen.

Befallene Bäume müssen rasch eingeschlagen, aufgearbeitet und entrindet oder mit einem Abstand von mindestens 500 Metern zum nächsten Fichtenbestand abtransportiert werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.borkenkaefer.org. Die Förster des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten stehen den Waldbesitzern in allen Fragen der Käferbekämpfung und der Förderung der Wiederaufforstung als Ansprechpartner zur Verfügung: www.aelf-au.bayern.de. (AN)