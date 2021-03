vor 49 Min.

Boxte ein 43-Jähriger seiner schwangeren Freundin in den Bauch?

Plus Der Streit eines Paares eskaliert und wird ein Fall für die Polizei. Vor Gericht erzählen Mann und Frau zwei verschiedene Varianten. Der Richter hat Zweifel.

Von Gerlinde Drexler

Mit voller Wucht soll ein 43-Jähriger, der damals im nördlichen Landkreis wohnte, seiner schwangeren Freundin in den Bauch geboxt, sie gewürgt und gegen einen Schrank geschubst haben. Beide waren im September vergangenen Jahres miteinander in Streit geraten, der dann eskalierte. Die Polizei und ein Rettungswagen kamen. Gegen einen Strafbefehl über 3600 Euro (90 Tagessätze à 40 Euro) wegen Körperverletzung legte der 43-Jährige Einspruch ein. Vor dem Aichacher Amtsgericht erzählten der Angeklagte und seine jetzt 30-jährige Ex-Freundin nun sehr unterschiedliche Versionen des Abends.

Das Paar berichtet von einem heftigen Streit

Nur in einem waren sich das inzwischen getrennt lebende Paar einig: Der Streit war heftig. Es sei unter anderem darum gegangen, dass er noch zu seiner Ex-Frau Kontakt habe, sagte der Angeklagte. Er warf seiner Partnerin im Gegenzug vor, dass es in der Wohnung wie Kraut und Rüben aussehe. Der 43-Jährige erzählte: "Da ist sie ausgetickt und hat auf mich eingeschlagen." Er habe sie daraufhin festgehalten und auch geschubst, räumte er ein. Er versicherte aber: "Ich habe noch niemals die Hand gegen irgendjemand erhoben."

Seine Ex-Freundin hatte den Abend anders in Erinnerung. Der 43-Jährige war laut ihrer Aussage nicht mehr ganz nüchtern. Sie schilderte ihn als verwahrlost. Deshalb teilte sie ihm mit, dass er so nicht im Bett schlafen dürfe. Darauf sei er aggressiv geworden, habe sie gegen den Küchenschrank geknallt, an den Armen gepackt und ihr mit voller Wucht gegen den Brustkorb geschlagen. Als sie ins Wohnzimmer flüchten wollte, packte der Angeklagte sie laut ihrer Zeugenaussage am Hals und schlug ihr mit der Faust in den Bauch.

Beide Partner schalten nach dem Streit die Polizei ein

Die 30-Jährige rief bei der Polizei an, der 43-Jährige ebenso. Beide erzählten, dass der jeweils andere handgreiflich geworden sei. So schilderte es die Sachbearbeiterin der Polizei im Zeugenstand. Der Polizeibeamte, der vor Ort war, sagte zu seinem Eindruck über die 30-Jährige: "Für jemanden, der angegriffen wurde, wirkte sie nicht stark verängstigt oder besorgt." Er schränkte aber ein: "Es kann auch sein, dass sie unter Schock stand." Der Angeklagte wirkte auf den Polizisten weder verwahrlost noch alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab, dass er etwa 0,5 Promille hatte.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft, Nola Kaiser, war überzeugt, dass es einen Schubser gegen den Schrank gegeben habe. Sie rechnete dem Angeklagten an, dass er nicht vorbestraft ist. Gegen ihn sprach aus ihrer Sicht, dass seine damalige Freundin schwanger war. Kaiser plädierte wegen Körperverletzung für eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 45 Euro (4050 Euro).

Die Frau will nach dem Streit nicht ins Krankenhaus

Verteidiger Stephan Eichhorn wunderte sich über einige Punkte in der Aussage der Ex-Freundin. Sie habe im ersten Gespräch mit der Polizei das Würgen nicht erwähnt und habe nicht ins Krankenhaus gewollt. Obwohl ein Rettungssanitäter das laut Aussage des Polizeibeamten für sinnvoll gehalten hätte. Außerdem war das Verfahren gegen die 30-Jährige eingestellt worden, weil man davon ausging, dass es unter Umständen Notwehr war. Eichhorn sagte: "Man kann diesen Umstand auch für ihn in Kauf nehmen." Er plädierte auf Freispruch.

Richter Axel Hellriegel hat Zweifel an den Vorwürfen

Von wem der Angriff ausgegangen war und von wem die Notwehr, war für Richter Axel Hellriegel am Ende der Verhandlung nicht deutlich genug. Er wies, wie schon der Verteidiger, auf Unterschiede in der Aussage der Ex-Freundin hin. Auch seien die blauen Flecken, die sie einen Tag später mit Fotos dokumentiert hatte, "nur mit viel gutem Willen" zu erkennen. Der Richter weiter: "Sie lassen sich aber auch gut mit der Schilderung des Angeklagten in Einklang bringen." Er hatte den Eindruck, dass die 30-Jährige "offensichtlich dramatisiert, im Vergleich zu dem, was tatsächlich passiert ist". Der Richter sprach den Angeklagten frei. "Es bleibt offen, was vor Ort passiert ist." Die Angaben der Ex-Freundin seien nicht gut genug gewesen, um darauf eine Verurteilung stützen zu können.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen