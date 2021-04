Brand bei Firma Pfeifer: Mitarbeiter verhindern Schlimmeres

Am Montagabend fängt Schnittholz in einem Container auf dem Gelände der Firma Pfeifer in Kühbach-Unterbernbach Feuer. Doch Mitarbeiter schreiten sofort ein.

Feueralarm bei der Firma Pfeifer in Unterbernbach: Am Montagabend rückten drei Feuerwehren gegen 21.50 zu dem Holzbauunternehmen in dem Kühbacher Ortsteil aus.

Das Feuer entsteht im Container in einer Pfeifer-Halle

Wie die Aichacher Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, hatte Schnittholz Feuer gefangen, das sich in einem Container im Trocken-Sortier-Werk es Unternehmens befand. Geistesgegenwärtig hätten die Mitarbeiter den Container ins Freie gezogen, so die Polizei. Dadurch habe kein Schaden an der Halle entstehen können.

Die Feuerwehren löschen den Containerbrand im Freien auf dem Pfeifer-Gelände

Die inzwischen angerückten Feuerwehren konnten im Freien das Feuer im Container rasch löschen. Laut Polizei konnte die Brandursache nicht geklärt werden. Fremdverschulden aber dürfte nicht vorliegen, heißt es in der Pressemitteilung. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Unterbernbach, Kühbach und Hörzhausen (Stadt Schrobenhausen). (jca)

