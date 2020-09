vor 8 Min.

Brand der Dorfwirtschaft ist traurigstes Ereignis in Burgadelzhausen

Plus Der Großbrand ist das bestimmende Thema bei der Versammlung der Feuerwehr Burgadelzhausen. Im vergangenen Jahr hatte die Wehr aber auch Grund zur Freude.

Von Peter Haug

Der dritte Versuch, die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Burgadelzhausen abzuhalten, hat geklappt. Beim ersten Termin war Corona schuld an der Absage, beim zweiten Termin brannte eine Woche vorher die Dorfwirtschaft ab. Der Brand war nun auch ein Hauptthema in den Berichten, bevor es an die Neuwahlen ging. Für die Versammlung war das Feuerwehrhaus mit einem Zelt vergrößert worden, um alle mit dem nötigen Abstand unterzubringen.

Ein Raub der Flammen wurde dieses Landgasthaus in Adelzhausen. Das Feuer steckte den gesamten Dachstuhl in Brand. Bild: Tim Kuhn, Feuerwehr Adelzhausen (Archivbild)

Vorsitzender Josef Menhart begrüßte 53 überwiegend junge Feuerwehrleute, bevor er einen kurzen Rückblick über das vergangene Jahr hielt. Er bedankte sich bei der Gemeinde für das neue Feuerwehrauto, die Schallschutzmaßnahme im Feuerwehrhaus und noch so einiges, bei der die Gemeinde die Kosten übernommen hat. Wie bei den weiteren Rednern war in seinem Bericht der Verlust der Dorfwirtschaft im Juli das traurigste Ereignis in diesem Jahr. Menhart lobte aber den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehren, die ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus und somit noch Schlimmeres verhindern konnten. Abschließend fasst er zusammen: „2020 ist kein gutes Jahr.“ Er hoffe, dass es 2021 wieder besser wird.

Großbrand beschäftigt die Feuerwehr Burgadelzhausen

Kommandant Leonhard Oswald begann seinen Jahresrückblick mit vielen Aktivitäten in der Feuerwehr sowie drei Einsätzen in 2019: eine Großtierrettung, ein Unfall mit zwei Motorrädern und ein Heuballenbrand in Malzhausen. Zu den Höhepunkten zählte das Abholen des neuen Einsatzfahrzeuges im September und die dazugehörende Segnung mit Einweihungsfeier. Für 2020 standen viele Veranstaltungen auf dem Programm, welche alle der Corona-Pandemie zum Opfer fielen. Letztendlich auch noch unsere Gastwirtschaft im Juli durch einen Großbrand bis auf die Grundmauern vernichtet wurde. Zum erfreulichen Teil des Berichtes gehörten die Neuaufnahmen, die per Handschlag in den Dienst der Feuerwehr aufgenommen wurden: Helena Oswald (Landmannsdorf), Michaela Birkmair (Ziegelbach) und Julia Pribil ( Adelzhausen). Außerdem gab es Ehrungen (eigener Bericht folgt).

Nun folgte noch die Verabschiedung von Elisabeth Oswald, sie war zwölf Jahre stellvertretende Kommandantin und stellte sich nicht mehr zur Wahl. Ebenso wurde der ehemalige Kreisbrandmeister Wolfgang Hittinger von den Burgadelzhausern verabschiedet. Es habe immer ein angenehmes Miteinander in den vergangenen 30 Jahren gegeben, sagte Vorsitzender Menhart. Hittinger selbst sagte: „Ich war 30 Jahre gerne Kreisbrandmeister und vor allem immer sehr gerne in Burgadelzhausen.“ Er und Oswald erhielten Präsente vom Vorstand überreicht und von den Anwesenden einen großen Applaus.

Das Ergebnis der Neuwahlen bei der Feuerwehr Burgadelzhausen

Bürgermeister Lorenz Braun, Kreisbrandinspektor Otto Heizer und Hittinger betonten, die Zusammenarbeit beim Brand in Burgadelzhausen sei ein mustergültiger Einsatz von allen umliegenden Feuerwehren gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie müsse eine Umorientierung stattfinden.

Bei den Neuwahlen fungierte Braun als Wahlleiter. Nach kurzer Zeit stand das Ergebnis fest. Erster Kommandant (mit 38 Ja- und einer Nein-Stimme) Leonhard Oswald, das gleiche Ergebnis erhielt Alexander Menhart als stellvertretender Kommandant. Einstimmig per Handzeichen wurden gewählt: Kassenwart Josef Braun; Schriftführerin Franziska Wittmann, Vertrauensmann Landmannsdorf Anton Schieg senior und Vertrauensmann Ziegelbach Florian Birkmair, sowie Gerätewart Peter Braun.

Der Vorstand der Feuerwehr Burgadelzhausen: (sitzend, von rechts) Leonhard Oswald, Franziska Wittmann und Alexander Menhart, (stehend von rechts) Josef Menhart, Josef Braun, Anton Schieg, Florian Birkmair und Peter Braun. Bild: Peter Haug

Festbeauftragter Robert Treffler von der Freiwilligen Feuerwehr Adelzhausen unterstrich die Verbundenheit mit der Feuerwehr Burgadelzhausen, die als Patenverein beim großen Feuerwehrjubiläum im Juli 2023 auserwählt wurde. Die Planungen laufen bereits. Treffler sagte aber, er habe große Bauchschmerzen, ob nicht Corona noch Auswirkungen und Probleme mitbringen könnte.

