Brand in Dachau: 70-jährige Frau stirbt

Nachbarn melden den Brand eines Reiheneckhauses in Dachau. Die Bewohnerin stirbt noch vor Ort. Es entsteht ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Bei einem Zimmerbrand in einem Haus ist die 70-jährige Bewohnerin gestorben. Am Freitag gegen 11.15 Uhr meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung in einem Reiheneckhaus an der Straße "Am Heideweg". Zu diesem Zeitpunkt hielt sich die pflegebedürftige 70-jährige Bewohnerin in dem Gebäude auf. Nach Polizeiangaben war es aufgrund der Gefahrenlage erst möglich das Haus zu betreten, nachdem die Feuerwehren aus Dachau und Günding eintrafen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte die 70-Jährige im Flur liegend vor und brachten sie sofort nach draußen.

Brand in Dachau vermutlich von einer Zigarette verursacht



Trotz einer sofort veranlassten Reanimation durch die anwesende Notärztin und die Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes Dachau verstarb die Frau noch am Einsatzort. Das Feuer hatte sich auf das Wohnzimmer beschränkt. Letzte Glutnester hat die Feuerwehr schnell gelöscht. Andere Personen wurden nicht gefährdet.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Brand im Bereich des Sofas. Wie die Polizei berichtet, wurde er vermutlich durch eine brennende Zigarette verursacht. Das Wohnzimmer ist komplett verrußt und auch das Erdgeschoss sowie das Obergeschoss wurden in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck haben noch vor Ort die Ermittlung übernommen. (kneit)

Lesen Sie dazu auch: