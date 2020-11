vor 32 Min.

Brand in Kühbach: Ausmaß des Schadens wird immer deutlicher

Ein Brand hat ein Kühbacher Einfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, ist den Feuerwehren zu verdanken. Nun ermittelt die Kripo.

Von Nicole Simüller, Erich Echter und Max Kramer

Großeinsatz für Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagmorgen in Kühbach: Gegen 8 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen Brand in einem Einfamilienhaus in der Schönbacher Straße ein. Eine 43-jährige Bewohnerin hatte das Feuer kurz zuvor in der angebauten Garage bemerkt.

Ein Brand hat ein Einfamilienhaus in Kühbach unbewohnbar gemacht. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Bild: Erich Echter

Feuerwehren bringen Brand in Kühbach schnell unter Kontrolle

Noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, griff der Brand vom Dachstuhl des Garagentrakts auf das Wohnhaus über. Dass das Haus nicht komplett den Flammen zum Opfer fiel, ist den Feuerwehren Kühbach, Aichach, Gachenbach, Inchenhofen, Hilgertshausen und Stockensau zu verdanken. Die Einsatzkräfte brachten den Brand noch am Vormittag unter Kontrolle und löschten ihn.

Die 43-Jährige konnte das Haus mit ihrer Tochter rechtzeitig verlassen, beide blieben unverletzt. Wo das Feuer ausbrach und was den Brand ausgelöst hat, soll von der Kriminalpolizei Augsburg geklärt werden. Sie untersuchte das Haus ab Mittag.

Im Einsatz waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren aus Kühbach, Aichach, Inchenhofen und Hilgertshausen im Nachbarlandkreis Dachau Bild: Erich Echter

Feuer in Einfamilienhaus in Kühbach richtet großen Schaden an

Das Feuer hinterließ ein Bild der Zerstörung - sowohl am Garagengebäude als auch am Dachstuhl des Hauses. Der Schaden liegt nach derzeitigen Schätzungen der Polizei "im niedrigen sechsstelligen Bereich". Wie Kreisbrandrat Christian Happach erklärte, ist das Einfamilienhaus durch den Brand unbewohnbar geworden.

Kühbachs Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, das Haus müsse aufgrund seines Stils und hohen Alters "wahrscheinlich" abgerissen werden. Sofern die die 43-Jährige und ihre Tochter keine andere Unterbringungsmöglichkeit hätten, werde sich die Gemeinde um eine Ersatz-Wohnung kümmern.

In einem Einfamilienhaus in Kühbach ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Bild: Fabian Specht

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus dem Umkreis auch Polizei und Rettungsdienst. "Der Brand war innerhalb einer halben Stunde unter Kontrolle", sagte Kerscher. "Daran sieht man, dass unseren Feuerwehren sehr gut aufgestellt sind."

