14:53 Uhr

Brandstifter sorgt am Dreikönigstag für Aufregung

Die Feuerwehr konnte das brennende Gartenhaus am Dreikönigstag in Oberroth im Landkreis Dachau rasch löschen.

Ein Unbekannter entfacht zwei Feuer in der Nacht zum Dreikönigstag in Oberroth im Landkreis Dachau. Es kommt zu zwei Kleinbränden. Das ist nicht das erste Mal.

Zwei Kleinbrände haben am Dreikönigstag in Oberroth im Landkreis Dachau für Aufregung gesorgt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Nachbar sieht ein Gartenhaus in Flammen stehen

Wie das Präsidium Oberbayern Nord am Mittwoch mitteilte, nahm ein Anwohner Am Sandberg kurz vor 4 Uhr Brandgeruch war. Er entdeckte, dass ein Gartenhaus des Nachbarn in Flammen stand und alarmierte die Rettungskräfte. Den Feuerwehren gelang es rasch, das Feuer des aus Wellblechen bestehenden Gartenhauses zu löschen.

Anwohnerin entdeckt brennenden Gartensessel auf ihrer Terrasse

Eine weitere Anwohnerin wurde davon wach und bemerkte gegen 5 Uhr, dass ein Sessel ihrer Sitzgruppe auf der Terrasse brannte. Die Frau konnte das Feuer selbst löschen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus. Dass bereits zwischen Mitte Dezember und Anfang Januar ein Unbekannter in der Nachbarschaft versucht hatte, eine Lichterkette mit einem Feuerzeug zu entzünden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck schließt sowohl einen technischen Defekt als auch eine fahrlässige Brandstiftung aus. Sie hofft nun auf Hinweise, 08141/612-0. (AN)

