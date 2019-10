vor 58 Min.

Brandstiftung? Mehrere Holzpaletten brennen in Aichacher Straße

In der Nacht auf Donnerstag brannten in Schrobenhausen mehrere Holzpaletten. Die Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Kripo ermittelt.

Mehrere Holzpaletten gerieten in der Nacht auf Donnerstag in Schrobenhausen in Brand. Die herbeigerufenen Feuerwehrkräfte konnten das Feuer in der Aichacher Straße schnell löschen. Es entstand laut Polizei weder Personen- noch bezifferbarer Sachschaden.

Nach Brand: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise. Die Paletten waren neben einem Holzschuppen gelagert und grenzten an ein ehemaliges Brauereigebäude an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/93430 entgegen. (AN)