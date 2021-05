29.04.2021

Brandstiftung in Burgadelzhausen: Polizei hat mutmaßlichen Täter

Plus Ein Dreivierteljahr, nachdem das Landgasthaus in Burgadelzhausen abgebrannt ist, hat die Kripo den Fall geklärt. Die Entwicklung sorgt für Aufsehen.

Von Carmen Jung

Dieser Brand bewegte die Menschen in Burgadelzhausen und weit darüber hinaus: Am Abend des 10. Juli 2020 ist das Landgasthaus in dem Adelzhauser Ortsteil in Flammen aufgegangen. Am Ende standen von dem knapp 40 Meter langen Komplex mit Wirtschaft und Stadel nur noch die Grundmauern. Der Sachschaden betrug 1,5 bis zwei Millionen Euro. Jetzt steht fest: Die Ursache war vorsätzliche Brandstiftung. Die Kripo hat einen Tatverdächtigen.

