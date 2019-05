11:56 Uhr

Brauereifest: Handgreiflichkeiten zwischen Betrunkenen

Handgreiflichkeiten mit mehreren Personen: Am Freitagmorgen kam es auf dem Kühbacher Brauereifest zu Körperverletzungen.

Zwei Fälle von Körperverletzungen hat die Polizei vom Brauereifest in Kühbach gemeldet. So kam es am Freitagfrüh nach Mitternacht und gegen 2.15 Uhr auf dem Festgelände des Brauereifestes offenbar zu Handgreiflichkeiten mit mehreren beteiligten Personen. Gegen fünf zum Teil stark alkoholisierte Männer wurden Ermittlungen eingeleitet. (AN)

