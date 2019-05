05:00 Uhr

Brauereifest: So soll gefeiert werden

An Christi Himmelfahrt beginnt das viertägige Kühbacher Brauereifest. Bei dem Fest sind fast 300 Hilfskräfte im Einsatz. Was heuer neu ist.

Von Josef Mörtl

Die Vorfreude stand den Veranstaltern schon ins Gesicht geschrieben: Das Kühbacher Brauereifest steigt vom Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni. Zum 33. Mal wird dann auf dem Gelände der Kühbacher Brauerei gefeiert. Das Programm stellte Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz bei einer Vorbesprechung im Kühbacher Schloss vor. Die Maß Festmärzen kostet heuer 6,70 Euro. Bis auf wenige Veränderungen bleibt der Rahmen des viertägigen Festes gleich.

Was neu im Festzelt ist, erläutert Norbert Peters, der Fördervereinsvorsitzende des TSV Kühbach. Am First bekommt es einen Belüfter. Er soll für einen Biergarteneffekt im Zelt sorgen, sagt Peters. Dieses wird außerdem leicht vergrößert und die Fluchtwege werden entzerrt. Abgebaut wird es am Dienstag nach dem Fest. Laut Peters werden wieder 296 Vereinsmitglieder im Einsatz sein, viele von ihnen an mehr als drei Tagen. Im vergangenen Jahr leisteten die TSV-Mitglieder insgesamt 2763 Arbeitsstunden.

Brauereifest: Für jedes Wetter gewappnet

Für das Weizenzelt sind wieder die etwa 70 Kühbacher Burschen zuständig. Im vergangenen Jahr wurden 3600 Rollbratensemmeln verkauft, es wird sie auch heuer wieder geben.

Wie Umberto von Beck-Peccoz versicherte, ist man in Kühbach für jedes Wetter gewappnet. Das bewährte Sicherheitskonzept mit drei Schutzzonen – um das Brauereigelände, zum Zelteingang und zum Bareingang – soll beibehalten werden. Am Donnerstag und Samstag werden zusätzlich zwei Sicherheitsleute mehr für Ordnung sorgen. Auch die Polizei wird vor Ort sein. Wie berichtet, werden erstmals zwei Polizeibeamte aus Aichach mit Bodycams ausgestattet sein.

Das Fest beginnt am Feiertag Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai, dem Vatertag, um 10.30 Uhr mit dem Bieranstich. Diesen nimmt der Kühbacher Bürgermeister Hans Lotterschmid vor. Es folgt ein bayerischer Weißwurstfrühschoppen und ein großes Vatertagstreffen mit der SGL-Kapelle Meitingen. Die Kapelle ist zum ersten Mal in Kühbach zu Gast und freut sich schon auf ihre Premiere. Zum Vatertagsausklang spielt die Partyband S.O.S..

Kühbach: Das Programm im Überblick

Am Freitag, 31. Mai, beginnt um 19 Uhr ein Partyabend für die Jugend.

Am Samstag, 1. Juni, ist Kindernachmittag. Das Marionettentheater Richter spielt das Stück „Der Löwe ist los“, gesponsert von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen. Im Vergnügungspark gelten halbe Preise. Um 17 Uhr findet im Festzelt die Siegerehrung des Stockschützenturnieres statt. Ab 19.30 Uhr gibt es Musik von der Partyband Getthat!.

Der Sonntag, 2. Juni, beginnt im Festzelt mit einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr. Anschließend gibt es Mittagstisch, dazu spielt der Musikverein Kühbach. Den Abschluss bildet dann ab 18 Uhr ein Bayerischer Abend. Die Benefizveranstaltung soll laut Beck-Peccoz der Höhepunkt des Festes sein. Er und Uli Städele blicken der Veranstaltung voller Vorfreude entgegen. Neben den 3 Scheinheiligen, denen Uli Städele aus Weilach angehört, treten De Hoglbuachan und oana mera, Gertrud Murner alias Emma von der Ilmbruch sowie Die jungen Original Oberkrainer aus Slowenien auf. Es ist ein Abend zum Tanzen, Mitsingen, Mitschunkeln und zum Unterhalten. Der Erlös geht karitativen Zwecken in der näheren Umgehung zu. Den ganzen Abend über wird bewirtet.

Vorverkauf Karten für den Bayerischen Abend gibt es im Vorverkauf unter anderem beim Getränkemarkt der Brauerei in Kühbach, beim AN-Kartenservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in der Bauerntanzgasse 1 in Aichach, beim Bauernmarkt in Dasing.

Themen Folgen