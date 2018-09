28.09.2018

Broschüre für mehr Nachhaltigkeit

Tipps und Ideen für Verbraucher. Katalog der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landratsamtes

Aichach-Friedberg Die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Aichach-Friedberg hat Möglichkeiten für einen ressourcenschonenden Konsum im Wittelsbacher Land und der näheren Umgebung in dem neu herausgegebenen „Ideenkatalog für Ressourcenschonung“ aufgeführt. Die darin beschriebenen Angebote sind laut einer Mitteilung nachhaltiger, weil auf Regionalität geachtet und ökologisch oder verpackungsfrei produziert werde. Nachhaltige Angebote verbrauchen weniger Ressourcen, produzieren weniger CO2-Emissionen und würden unter sozial vertretbaren Bedingungen hergestellt.

Die Möglichkeiten, Gebrauchtes weiterzugeben oder Dinge, die man selbst nicht benötigt, werden ebenfalls in der Broschüre aufgezeigt. Man kann beispielsweise ausgesonderte Kleidung und Schuhe zu sozialen Organisationen bringen, übrige Gebrauchsgüter, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht abgelaufen ist, zur Tafel oder ausgemusterte aber noch gut erhaltene Dinge über die Verschenkbörse der Kommunalen Abfallwirtschaft online inserieren. Es koste nicht unbedingt mehr, auf nachhaltige Angebote zurückzugreifen, so die Behörde. Wer weniger Lebensmittel wegwerfe und Geräte reparieren lässt, auf den Stromverbrauch achte und langlebige Kleidung wähle, senke seine Kosten. Jeder Einzelne könne aktiv mit seinem Lebensstil etwas für die Umwelt und das Klima tun und finde Beispiele in der Broschüre „Ideenkatalog für Ressourcenschonung“. (AN)

Broschüre Sie kann online über die Homepage des Landkreises Aichach-Friedberg aufgerufen werden. Wer sie gerne in Papierform hätte, kann sie anfordern unter Telefon 08251/ 86167-16.

