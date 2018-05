Brücke in Gebenhofen ist einsturzgefährdet

Zu Pfingsten wird Schloss Blumenthal zum Anziehungspunkt für Feen- und Elfenfans. Warum der Eintritt für Erwachsene teurer wird und was sich sonst noch ändert.

Aichach

Aichach investiert in Kläranlage

Stadtrat legt Variante für neues Blockheizkraftwerk fest. Bei der Baustelle an der Bahnhofstraße wird schon an Breitbandausbau gedacht. Lärmschutz am Krausgelände