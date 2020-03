vor 18 Min.

Brücken haben Risse

TÜV-Prüfung stand unter anderem in Unterbernbach an. Auch Bauwerke mit Schäden sind sicher

Im Kühbacher Gemeinderat wurden am Dienstag auch noch folgende kleinere Themen besprochen.

Bei der Paarer Brücke an der Badseestraße und der Paarbrücke in Unterbernbach stand heuer die Hauptprüfung an. Die Verkehrssicherheit sei bei beiden gegeben, der TÜV habe jedoch Risse bemängelt, sagte Bürgermeister Johann Lotterschmid. Die Standsicherheit ist auch bei den Brücken über den Schreierbach in Rettenbach sowie Richtung Hörzhausen und der Flutgrabenbrücke in Unterbernbach gegeben. Der Bürgermeister regte an, die Prüfberichte an das Ingenieurbüro Mayr weiterzugeben und Angebote für Sanierungen einzuholen. Der Gemeinderat stimmte zu.

Deutlich mehr eingenommen als erwartet, hat die Gemeinde im Jahr 2018. Infolge der Mehreinnahmen bei den Steuern konnte ein Überschuss in Höhe von rund zwei Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Geplant waren knapp 1,2 Millionen Euro. Statt der vorgesehenen Reduzierung der Rücklage um 1,6 Millionen Euro konnte sie um rund 700000 Euro erhöht werden. Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte bei der Jahresrechnung 2018 nichts zu beanstanden.

Die Gemeinde wird den Bebauungsplan „Schul-Siedlung“ im Ortsteil Paar aufheben. Die Begründung: Mit den streng gezogenen Baulinien und -grenzen sei keine Verdichtung zulässig. Eine Überarbeitung des Bebauungsplans zog der Gemeinderat nicht in Betracht. Bevor sich das Gremium für die Aufhebung entschied, hatte es sich vom Landratsamt zusichern lassen, dass die gemeindliche Fläche im Bereich des Bebauungsplans trotzdem ein Baugrundstück bleibt.

Der Gemeinderat stimmte einer Reihe von Bauanträgen zu, darunter der Teilabbruch einer bestehenden Halle und Wiederaufbau als Heizhaus in der Mühlenstraße in Unterbernbach. Nachträglich genehmigte das Gremium den Bau einer Kiesgrube für den Eigenbedarf in Haslangkreit. (drx)

