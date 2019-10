11:35 Uhr

Brugger Buam sind die Nummer Eins in ORF-Hitparade

Die Brugger Buam stehen in Österreich an der Spitze der volkstümlichen Hitpararade.

Die Brugger Buam aus Alsmoos landen ganz oben in der ORF-Hitparade mit Alexander Weber. Von null auf Platz eins.

Einen Erfolg können die Brugger Buam aus Alsmoos (Gemeinde Petersdorf) jetzt in Österreich verbuchen. Sie stehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunksender ORF an der Spitze der volkstümlichen Hitparade. Die Zuhörer können bei dieser Hitparade immer bis Dienstag, 9 Uhr, mitstimmen. Die Wertung hören sie dann in der „ORF Tirol Musiktruch’n“ immer am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr.

Die Brugger Buam sind nun als Neueinsteiger von null auf Platz eins gestiegen mit ihrem Titel „Verrückt nach guter Laune“. Angefangen haben die Brugger Buam zu zweit, mittlerweile sind ein Gitarrist und ein Schlagzeuger dazugekommen. Zum 15-jährigen Bühnenjubiläum haben sie zu viert eine CD aufgenommen, auf der auch der Titel „Verrückt nach guter Laune“ zu finden ist. (AN)

