Brunhilde und Why Not Band auf der Bühne

Zwei Konzerte im Brandner Kaspar

Zwei Konzerte finden am Wochenende in der Musikkneipe Zum Brandner Kaspar im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach auf. Brunhilde ist am Freitag, 18. Oktober, ab 20 Uhr zu hören mit der Band Full Device als Support.

Brunhilde ist keine Mittelalterband, sondern hat sich dem Hardrock, gemischt mit Heavy Metal und Stromgitarren-Glam, verschrieben. Sie kommt aus Fürth bei Nürnberg und hat gerade ihr drittes Album veröffentlicht. Das Songwriting teilen sich Sängerin Carolin Loy und Gitarrist Kurt Bauereiß. Die Besucher können etwas gewinnen: Bei dem Konzert wird eine von Brunhilde handsignierte E-Gitarre (Fender-Strat-Kopie) im Wert von 150 Euro verlost. Jede Eintrittskarte nimmt an der Verlosung teil.

Full Device ist eine 2017 in Augsburg gegründete Rockband, bestehend aus den Musikern Flo VanHelsing (Gesang), Toby B. Crust (Leadgitarre), Oli Shitstrøm (Rhythmusgitarre), Machine Gun Pichi (Schlagzeug) und Alex Rage (Bass). Angefangen mit melodischem Punkrock, hat Full Device seinen eigenen Stil entwickelt.

Country- und Linedance-Night ist am Samstag, 19. Oktober, mit der Why Not Band aus Augsburg. Beginn ist um 20 Uhr. Es ist genug Platz für Linedance. Die Countryband gibt es seit 1985 und spielt Country-Classics, New Country und Eigenkompositionen. (AN)

