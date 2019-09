vor 36 Min.

Bubble-Soccer-Turnier und Börsenparty zum 30. Geburtstag

Plus Der Klingener Burschenverein hat seine Wiedergründung gefeiert. Erstmals ins Leben gerufen wurde der Verein schon früher. Was jetzt geboten war

Von Rudolf Neusiedl

An zwei Abenden hat der Katholische Burschenverein Klingen seine Wiedergründung vor 30 Jahren gefeiert. Etwas enttäuschend war die Besucherresonanz am ersten Tag: Am Bubble-Soccer Turnier nahmen sechs Teams teil. Das Event hätte mehr Zuschauer verdient gehabt. Auch am Abend wollte sich der Festplatz nicht weiter füllen. Am Samstagabend, als die Börsenparty stattfand, füllte sich das Gelände dann aber beträchtlich.

So funktioniert die Börsenparty DJ Bartho sorgte für die Musik. Wie an der Börse gingen die Preise für einzelne Getränke an der Bar rauf und runter. Wer ein Schnäppchen machen wollte, musste entweder das aktuell günstigste Getränk nehmen, oder so lange warten, bis sein Lieblingsgetränk einen niedrigen Preis hatte. Alle Preisänderungen konnten auf einem Bildschirm hinter der Bar verfolgt werden. So wurde die Wiedergründung des Burschenvereins vor 30 Jahren doch noch gebührend gefeiert. Das hat der Burschenverein gefeiert Eine bewegende Vergangenheit hat der Burschenverein hinter sich. Anfang der dreißiger Jahre wurde er unter Pfarrer Gebhart gegründet. Der erste Vorsitzende war Johann Kirchmeir. Während der Zeit des Nationalsozialismus waren die Burschenvereine verboten worden. 1957 war mit Pfarrer Glanzer und dem Vorsitzenden Josef Held (Bot) der Verein wieder neu ins Leben gerufen worden. Doch bereits in den sechziger Jahren war alles wieder eingeschlafen. Im August 1989 feierten die Burschen dann ihre Wiedergründung. Pfarrer Gerd Riegl und der Vorsitzende Siegfried Hartl brachten den Verein in seine dritte Periode. Heute sind die Burschen aktiv am Dorfleben beteiligt. Mit dem aktuellen Vorsitzenden Josef Rummel sind die Burschen beim Dorffest der Vereine und auch beim Glühweinmarkt mit dabei. Die Erlöse dieser Veranstaltungen werden immer für karitative Zwecke in der näheren Umgebung verwendet. Auch beim Maibaumaufstellen unterstützen die Burschen tatkräftig die Feuerwehr. Der Nikolausdienst ist auch schon seit langer Zeit fest in Burschenhand.

