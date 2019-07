vor 6 Min.

Buchs nicht kompostieren

Die Zünsler-Raupen könnten dort überleben

Der asiatische Buchsbaumzünsler verursacht in Deutschland Schäden an Buchsbäumen. Wenn befallene Pflanzenteile ausgeschnitten oder ganze Pflanzen entfernt werden, gehören sie nicht auf den eigenen Komposthaufen. Dort werden laut einer Mitteilung der Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Aichach-Friedberg die für die Abtötung der Raupen nötigen Temperaturen nicht erreicht.

Anders ist das bei professionellen Vergärungsanlagen wie der Abfallverwertungsanlage (AVA) in Lechhausen. Kleine Mengen Buchsschnitt dürfen über die Biotonne entsorgt werden. Größere Mengen kann man zur AVA bringen, Am Mittleren Moos 60, 86068 Augsburg, Telefon 0821/7409-0, werden. (AN)

