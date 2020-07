vor 19 Min.

Bücherstüberl weniger auf

Donnerstags geöffnet

Das Affinger Bücherstüberl ist in den Sommerferien nur an einem statt an drei Tagen geöffnet. Darauf weist das Büchereiteam hin. Diese Woche ist noch wie gewohnt geöffnet: am Dienstag, 21. Juli, von 15 bis 17 Uhr, am Donnerstag, 23. Juli, von 16 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 26. Juli, von 15 bis 17 Uhr.

Ab nächster Woche ist Ausleihe nur an den Donnerstagen möglich: am 30. Juli, 6., 13., 20. und 27. August sowie am 3. September. Ab 8. September ist das Bücherstüberl dann wieder drei Tage die Woche für die Leser zur Stelle. (AZ)