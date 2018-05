07.05.2018

Bühnenreife Prügelei geübt

Theaterleute des Landkreises informieren sich über gut inszenierte Kämpfe

Laienspielberater Michael Schmidberger hatte zur Fortbildung der Theaterleute des Landkreises professionelle Referenten eingeladen. Nicoletta Kindermann, Theaterpädagogin am Theater Augsburg, sprach über „Die Augsburger Theaterpädagogik als Chance und Modell“. Dem neuen Intendanten sei eine Öffnung des Theaters Augsburg in die Stadt und auch in den Landkreis Aichach-Friedberg ein Anliegen, sagte Kindermann.

Auch die Amateurtheater im Landkreis könnten davon profitieren. So erklärte sich die Theaterpädagogin bereit, zu einem Workshop nach Mering zu kommen. Auch die Zusammenarbeit mit Schulen solle ausgeweitet werden. Schneider, Maskenbildner und Veranstaltungstechniker seien Ausbildungsberufe, die am Theater Augsburg erlernt werden könnten. Zudem könnten sich gute Sänger als nicht hauptberufliche Sänger im Extrachor bewerben.

Zum Thema „Theater und Film – Film im Theater, Möglichkeiten des Zusammenspiels von Filmsequenzen und szenischem Bühnenspiel“ referierten Andreas Gärtner und Louisa Grötsch vom Neuen Theater Mering. Als Beispiel diente die Faust-Inszenierung ihres Theaters Mering. Es sei das Ziel gewesen, einen modernen Faust mit extrem gestrafftem Text auf die Bühne zu bringen. Besondere Überlegungen wurden der Inszenierung der Walpurgisnacht gewidmet, die als Szene in einer Disco inszeniert und als Video ins laufende Schauspiel projiziert wurde.

„Bühnenkampf ist darauf aus, so lange und so schön wie möglich zu kämpfen, ohne dass man jemand wehtut.“ Und „Ich bin als Theaterspieler auf der Bühne dafür verantwortlich, dass auch mein (Kampf-)Partner gut aussieht“, waren die Kernaussagen von Matthias Fittkau, dem Chef von Stage-Combat Deutschland. Sein Thema war „Bühnenkampf – oder warum oft am falschen Ende gespart wird“. An einem kurzen Filmbeispiel zeigte er, welche Spannung mit gekonnter Kampf-Choreografie erzeugt werden kann. (glb)