vor 24 Min.

Bürger fragen nach Grundstückspreisen und Schultoiletten

Es gibt viele Wortmeldungen – fünf alleine von Konrad Carls Herausforderer bei der Bürgermeisterwahl

Mit welchen Einnahmen kann die Gemeinde Todtenweis aus dem Verkauf der Grundstücke im erweiterten Gewerbegebiet rechnen? Das war die erste Frage, die am Mittwoch bei der Aussprache nach dem Bericht des Bürgermeisters bei der Bürgerversammlung in Todtenweis von Ulrich Siegmund gestellt wurde. Zunächst sprach Konrad Carl von knapp 1,5 Millionen Euro, danach präzisierte der Gemeindechef diese Aussage und nannte eine Marke von 1,44 Millionen Euro.

Siegmund, der eine Rückkehr in den Gemeinderat anstrebt, wollte auch wissen, warum die Abwasserumlage so stark gestiegen ist. Carl erinnerte an bauliche Maßnahmen, zudem sei Personal eingestellt worden. Außerdem wolle man mit dem Einleiter reden, der viel Schmutz in die Anlage transportiere: „Wir werden die Einhaltung der Schmutzfrachtkontingente fordern.“

Als ausgesprochen hartnäckig erwies sich Michael Haas: „Ich kann nach wie vor nicht verstehen, warum die Gemeinde das aus der Hand gibt.“ Es ging um das Grundstück in Sand, das von einem Investor bebaut werden soll. Auch auf wiederholte Nachfrage war Bürgermeister Carl nicht bereit, einen konkreten Preis für den Fall zu nennen, falls die Gemeinde die Fläche erworben und dann einzeln verkauft hätte. Außerdem liege ein Großteil im Außenbereich: „Da sagt das Landratsamt nein.“ Nachdem Haas keinen konkreten Betrag zu hören bekam, mutmaßte er, es könnte noch eine andere Motivation für die Entscheidung der Kommune geben.

Bernhard Riß, der wie berichtet bei der Wahl am 15. März neben Carl als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters antritt, hatte fünf Fragen vorbereitet. Zur Nutzungsänderung am Kasmihaus sagte Carl, die Angelegenheit habe man erst mal vertagt. Zuvor gehe es nun darum, die Immissionswerte im Ort Todtenweis zu ermitteln. Und warum wurde bei der Ausweisung eines Wasserschutzgebietes eine Mediatorin eingeschaltet? „Ich bin gelernter Maschinenschlosser“, teilte der Bürgermeister mit. „Ich weiß nichts über die grundsätzlichen Praktiken in der Landwirtschaft.“ Die Fachfrau zu engagieren, sei eine Empfehlung vom Wasserwirtschaftsamt gewesen, die sich als gut erwiesen habe. Dadurch seien Kosten von knapp 4000 Euro entstanden. Außerdem fragte Riß nach den Jahresabrechnungen von Wasserwerk und Kläranlage. Die will Carl beim nächsten Mal nachliefern. Auf der Homepage der Gemeinde sei von einer Kneippanlage die Rede. Ganz offensichtlich eine fehlerhafte Darstellung, die revidiert werden soll. Und zu welchen Konditionen kam die Kommune in den Besitz des neuen Baugebietes am Bach? „Der Gemeinderat weiß Bescheid“, erklärte der Bürgermeister und betonte, dass hier nur ein Tauschverfahren möglich sei.

Petra Siegmund, die ebenfalls für einen Platz im neuen Gemeinderat kandidiert, wollte wissen, warum man so viel Zeit verstreichen ließ, ehe es zu einem Beschluss über die Sanierung der Toiletten in der Schule kam. Zuvor sei es darum gegangen, die Zuschussfrage abzuklären. Daneben musste geprüft werden, ob man eine einfache oder eine komplette Sanierung in Angriff nimmt. Außerdem verwies Konrad Carl auf Engpässe in der Verwaltung: „Wir hatten einen immensen Wechsel beim Personal.“

Der Gemeinderat sieht einen Betrag von 7000 Euro für Feldwege vor; auf Nachfrage war zu hören, dass davon auch der Ort Bach profitieren werde.

Das letzte Wort im offiziellen Teil der Bürgerversammlung hatte am Mittwochabend Richard Eberle. Der zweite Bürgermeister bedankte sich bei Carl für seine Arbeit: „Conny, mach’ weiter so, wir werden dich unterstützen.“ (jeb)

Themen folgen