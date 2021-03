02.03.2021

Bürger sollen Kreispolitik im Internet verfolgen können

Plus Die Kreisräte wollen ihre Arbeit transparenter machen und ändern dazu auch ihre Geschäftsordnung. Bürger können Anfragen vor Sitzungen stellen. Geplant sind auch Live-Streams.

Von Christian Lichtenstern

Wie wird die Arbeit des Kreistags für die Bürger transparenter? Unter anderem sollen künftig Ausschusssitzungen versuchsweise im Internet übertragen, Bürger-Fragestunden ausprobiert und Sitzungsunterlagen auf der Website des Landratsamtes zugängig gemacht werden. Das Gremium behandelte jetzt gleich sieben Anträge der Fraktionen mit verschiedenen Vorschlägen, um dann – fast ein Jahr nach der Kommunalwahl – auch die Geschäftsordnung zu verabschieden. Die ist sozusagen das „Grundgesetz“ des Kreistags und seiner Gremien und regelt Zuständigkeiten, Arbeitsabläufe, Pflichten, Geschäftsgang, Ladung, Sitzungsablauf, genauso wie zum Beispiel Entschädigungen der Kreisräte.

Sitzungen im Internet Vor elf Jahren scheiterte ein ähnlicher Antrag im Kreistag. In der Corona-Pandemie und auch mit der zunehmenden Digitalisierung wollen die Kreisräte jetzt zumindest einen einjährigen Versuch wagen und einige Ausschusssitzungen live im Internet übertragen. Die Aufzeichnung könnte dann im Netz für einige Tage abrufbar bleiben. Die Verwaltung soll jetzt zunächst die Details, insbesondere zum Datenschutz und den Kosten, klären. Eine Mehrheit von 39:18 stimmte für diese modifizierten Version eines Antrags der Grünen: Die wollten eigentlich, dass von nun ab generell alle Sitzungen des Kreistags und seiner Gremien von den Bürgern im Internet verfolgt werden können. Die Kreisverwaltung rechnete allein die Kosten für die Aufnahmen auf über 100.000 Euro im Jahr hoch. Dazu kommen dann noch Ausgaben für Technik und nachträgliche Bearbeitung. CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko warnte vor zu hohen Erwartungen: Bei Liveübertragungen von Sitzungen aus dem Maximilianeum in München sei die Zuschauerzahl meist dreistellig.

Bürger sollen vor Sitzungen Anträge stellen können

Bürgerfragen Bei zwei Kreistagssitzungen im Jahr können Bürger künftig Fragen ans Gremium stellen. Diese werden schriftlich beantwortet. Dieser Grünen-Antrag wurde mit 50:7 Stimmen angenommen.

Bürgerversammlungen Kreisebene Dagegen fand der Grünen-Antrag, dass der Landrat mindestens einmal im Jahr eine Versammlung für alle Landkreisbürger anbietet, keine Mehrheit und wurde mit 34:23 Stimmen abgelehnt. Klaus Metzger war nicht überzeugt: Bei Bedrf halte die Kreisverwaltung gezielt Infoveranstaltungen ab, um Bürger über Planungen in Kenntnis zu setzen oder Auskunft zu geben. Betroffene würden bei Problemen auch nicht warten wollen, bis ein regulärer Termin ansteht, sagte Metzger.

Bürgerinformationssystem Im Ratsinformationssystem des Landratsamtes sollen künftig die von der Kreisverwaltung erarbeiteten Sitzungsvorlagen zu den Tagesordnungspunkten eingestellt. Die Bürger können diese Unterlagen und dazu die Anlagen wie Anträge, Pläne oder Jahresabschlüsse eine Woche vor der Sitzung einsehen. Voraussetzung: Es spricht aus Datenschutzgründen nichts gegen die Veröffentlichung. Zu diesem Punkt hatten CSU, SPD und Grüne Anträge gestellt. Die Verwaltung wandte sich zunächst mit Verweis auf den Datenschutz dagegen, auch die Anlagen einzustellen. Der Aufwand für „Schwärzungen“ sei enorm. Ohne Anlage bringe das den Bürgern aber so gut wie nichts, argumentierte Roland Eichmann (SPD). Der Friedberger Bürgermeister verwies darauf, dass dies in seiner Stadt seit Jahren so gehandhabt werde.

Keine Infos im System für Kreisräte vor Personalentscheidungen

Personalvorlagen Mit 39:18 Stimmen abgelehnt wurde der Vorstoß der ÖDP, dass Kreisräte zur Sitzungsvorbereitung auch Unterlagen zu nicht öffentlichen Entscheidungen (Personalangelegenheiten, Bieterlisten, Ehrungen) im Informationssystem abrufen können. Diese Unterlagen werden zur Sitzung in Papier ausgeteilt und hinterher wieder eingesammelt. So könne man nicht arbeiten, unterstützte auch Claudia Eser-Schuberth (Grüne) den Antrag. Aus Datenschutzgründen gehe das aber auf gar keinen Fall, betonte die Verwaltung.

Info für Landratsstellvertreter Landrat Metzger hat seit Mai einen gewählten Stellvertreter (Manfred Losinger) und drei berufene Stellvertreter (Katrin Müllegger-Steiger, Grüne; Silvia Rinderhagen, SPD und Helmut Lenz, FW). Losinger ist für den Vertretungsfall laufend mit den Angelegenheiten betraut, und die drei weiteren Vertreter sollten künftig mindestens einmal im Vierteljahr unterrichtet werden. Mit diesem Antrag zur Geschäftsordnung scheiterten die Grünen hauchdünn (28:29). Metzger sicherte aber zu, diese Stellvertreter „bedarfsgerecht“ zu unterrichten.

Im Sportbeirat bleibt alles beim Alten

Neubesetzung Sportbeirat Bei der Besetzung des Sportbeirats bleibt jetzt doch alles beim Alten. Wie berichtet, hat sich Marion Brülls, Fraktionssprecherin der Grünen, in der Novembersitzung des Kreistags ziemlichen Ärger eingefangen. Sie schlug vor, den Sportbeirat anders zu besetzen. Statt gleich zwei Vertreter der Schützenvereine sollten dort bei einer älter werdenden Gesellschaft der Senioren-Gesundheitssport des Turnverbandes und der Präventionssport der Volkshochschule jeweils einen Sitz bekommen. Doch aus diesen beiden Kreisen fand sich niemand, was Brülls jetzt sehr bedauerte: „Verfestigte Strukturen.“ Weil der Kreistag das Gremium, das in der Regel einmal jährlich tagt, nicht aufblähen wollte, bleibt die Besetzung wie gehabt: Landrat, fünf Kreisräte, BLSV-Kreisvorsitzende und sieben gewählte Vertreter der Sportvereine, darunter einer aus dem Behindertensport, zwei Schützen-Vertreter, einer aus dem Schulsport und als beratendes Mitglied ein Vertreter des BLSV-Bezirks Schwaben.

