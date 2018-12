05:00 Uhr

Bürgermeister Habermann: „Ich bin noch nicht müde“

Der Rathauschef kandidiert bei den nächsten Kommunalwahlen für eine fünfte Amtszeit. Der heute 65-Jährige ist seit 1996 im Amt.

Von Christian Lichtenstern und Claudia Bammer

Nachricht ist keine Überraschung, der Zeitpunkt der Ankündigung schon: Klaus Habermann, seit fast 23 Jahren Bürgermeister in Aichach, wirft seinen Hut noch mal in den Ring. Der 65-Jährige will bei den Kommunalwahlen im Frühjahr 2020 für eine fünfte Amtszeit kandidieren, teilte der SPD-Politiker am Donnerstagmittag mit. Er habe bereits seine Mitarbeiter in einer großen Personalversammlung über seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Es sei ihm wichtig gewesen, dass sie diese Information als Erste von ihm persönlich erhalten und nicht von Dritten.

Habermann hatte sich bislang in der Frage über eine weitere Kandidatur immer bedeckt gehalten, sie aber auch nie ausgeschlossen. Vor seinem 65. Geburtstag im Juni hatte er noch angekündigt, er werde seine Entscheidung frühestens 2019 treffen. Davon wich er nun ab, um die Mitarbeiter zuerst zu informieren. „Sie sind schließlich mitverantwortlich dafür, dass ich den Job immer noch wahnsinnig gerne mache und jeden Tag gern ins Rathaus gehe“, sagt er. Nur zweimal im Jahr – zum Personalausflug im Sommer und zur Personalversammlung im Dezember – kommen sie im großen Rahmen zusammenkommen. Die Personalversammlung sei deshalb die beste Gelegenheit für seine Ankündigung gewesen, sagt Habermann. Es habe langanhaltenden Beifall geben. „Das hat mich schon berührt.“

Die Entscheidung selbst sei in den vergangenen Wochen gewachsen, auch im Gespräch mit Ehefrau Heidi, die sie ja mittragen müsse. Die beiden Kinder sind erwachsen. Er erfahre viel Sympathie, Respekt und Zustimmung, sagt er. „Das beflügelt.“ In 23 Jahren im Amt war er nie krank. Die Freude an der Arbeit spiele dabei sicher eine Rolle, meint er. Zudem habe er schon den Eindruck, dass er in dieser Zeit viel bewegen konnte. „Aber es gibt Dinge, die ich gerne noch fertig machen würde“, sagt er. „Da könnte ich die sechs Jahre gut brauchen.“ Die Obere und die Untere Vorstadt nennt er. Die Landesausstellung 2020, bei der die Stadt sich präsentieren kann. Die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes. Letzteres wird Veränderungen in der Verwaltung mit sich bringen, zum Beispiel ein Bürgerbüro.

Habermann: „Ich habe noch keinen Tag bereut.“

Dazu kommt: Die Arbeit macht ihm immer noch großen Spaß, wie er sagt. „Ich habe noch keinen Tag bereut“, sagt er. „Die Begeisterung für die Stadt und meine Arbeit ist ungebrochen. Jeder Tag ist spannend.“ Die Bandbreite ist groß und reicht über das gesamte gesellschaftliche Spektrum: von der Kinderbetreuung bis zum Hoch- und Tiefbau. Für ihn ist Bürgermeister der Traumberuf. „Ich würd’s gern noch ein paar Jahre weitermachen“, sagt er. „Ich bin noch nicht müde.“

„Wenn der liebe Gott und der Wähler das will“, wie er sagt, wird er 2020 seine fünfte – und „definitiv letzte“ – Amtszeit antreten. Schon vor seiner Wiederwahl 2014 hatte er angedeutet, dass das möglich ist. Bei der Wahl 2020 ist er 66 Jahre alt. Erst seit einer Änderung im Kommunalrecht kann er in diesem Alter noch mal als hauptamtlicher Bürgermeister antreten, weil er bei Beginn der Wahlperiode am 1. Mai 2020 die Altersgrenze von 67 Jahren um gut zwei Monate unterschreitet.

Ende April 2020 geht seine vierte Amtszeit zu Ende. Seit seinem Überraschungssieg 1996 ist der Sozialdemokrat trotz Gegenkandidaten dreimal mit sehr guten Ergebnissen wiedergewählt worden, zuletzt 2014 bei zwei Mitbewerbern mit 74 Prozent. Habermann genießt starken Rückhalt in der Bevölkerung und hat sich in seinen persönlichen Wahlergebnissen immer völlig vom teils jahrzehntelangen Abwärtstrend seiner Partei auf Landesebene oder Bundesebene abkoppeln können. Der frühere Banker gilt als enorm fleißig und ist sozusagen im Dauer-Arbeitseinsatz für seine Stadt, unterbrochen maximal mit einem Kurzurlaub mit Ehefrau Heidi.

Im Stadtrat war nach zwei weitestgehend harmonischen und erfolgreichen Amtszeiten zum Start seiner Laufbahn vor allem die dritte Amtsperiode politisch schwierig und mit viel Gegenwind. Seit 2014 geht es wieder ruhiger im Kommunalparlament zu.

