Bürgermeister Habermann tritt 2020 wieder an

Er kandidiert bei den Kommunalwahlen für eine fünfte Amtszeit. Der heute 65-Jährige ist seit 1996 im Amt und wäre es bei einer Wiederwahl insgesamt 30 Jahre.

Von Christian Lichtenstern

Die Nachricht ist keine Überraschung, der Zeitpunkt schon: Klaus Habermann, seit fast 23 Jahren Bürgermeister in Aichach, wirft seinen Hut noch mal in den Ring. Der 65-Jährige will bei den Kommunalwahlen im Frühjahr für eine fünfte Amtszeit kandidieren, teilte der SPD-Politiker soeben mit. Er habe bereits seine Mitarbeiter in einer großen Personalversammlung über seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Es sei ihm wichtig gewesen, dass sie diese Information als Erste von ihm persönlich erhalten und nicht von Dritten.

Habermann hatte sich bislang in der Frage über eine weitere Kandidatur immer bedeckt gehalten, sie aber auch nie ausgeschlossen und schon vor seiner Wiederwahl 2014 angedeutet, dass eine fünfte Amtszeit möglich ist. Bei der Wahl ist er 66 und erst seit einer Änderung im Kommunalrecht kann er auch in diesem Alter noch mal als hauptamtlicher Bürgermeister antreten. Bei seinem 65. Geburtstag heuer im Juli kündigte er an, dass er seine Entscheidung erst im nächsten Jahr treffen will.

Habermann genießt starken Rückhalt in der Bevölkerung

2020 geht seine vierte Amtszeit zu Ende. Seit seinem Überraschungssieg 1996 ist der Sozialdemokrat trotz Gegenkandidaten dreimal mit sehr guten Ergebnissen wiedergewählt worden, zuletzt 2014 bei zwei Mitbewerbern mit 74 Prozent. Seine fünfte Kandidatur macht er von mehreren Faktoren abhängig. Die Familie – seine Frau und die beiden erwachsenen Kinder – müssten sie mittragen, ebenso seien Partei die SPD. Und die Gesundheit müsse natürlich auch mitspielen.

Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann vor dem Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt. Bild: Claudia Bammer

Habermann genießt starken Rückhalt in der Bevölkerung und hat sich in seinen persönlichen Wahlergebnissen immer völlig vom teils jahrzehntelangen Abwärtstrend seiner Partei auf Landesebene oder Bundesebene abkoppeln können. Der frühere Banker gilt als enorm fleißig und ist sozusagen im Dauer- Arbeitseinsatz für seine Stadt, unterbrochen maximal mit einem Kurzurlaub mit Ehefrau Heidi.

Im Stadtrat war nach zwei weitestgehend harmonischen und erfolgreichen Amtszeiten zum Start seiner Laufbahn vor allem die dritte Amtsperiode politisch schwierig und mit viel Gegenwind. Seit 2014 geht es wieder ruhiger im Kommunalparlament zu.

