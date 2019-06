Bürgermeister beklagen aggressivere Stimmung

Plus Eine aktuelle Umfrage spricht von weit verbreiteten Anfeindungen gegenüber Rathauschefs. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es dafür mehrere Beispiele.

Braune Farbspritzer verunstalteten die Eingangstür und die Fassade. Vor drei Jahren verunreinigte ein Unbekannter mit einer Art Holzbeize das Haus des damaligen Petersdorfer Bürgermeisters Richard Brandner im Ortsteil Alsmoos. Auch das Auto des Sohnes bekam etwas ab. Brandner ging an die Öffentlichkeit, erstattete Anzeige. Ob die Tat politische oder persönliche Motive hatte, blieb ungeklärt. Die Polizei fand den Täter nicht, obwohl Brandner für Hinweise auf den oder die Verursacher 500 Euro Belohnung ausgesetzt hatte.

In der Gemeinderatssitzung im September 2016 – drei Wochen nach dem Farbanschlag – sagte Brandner: „Ich war kurz davor, meine Ämter niederzulegen.“ Nur zwei Monate später trat der damals 52-Jährige tatsächlich zurück und begründete das mit der Doppelbelastung durch seinen Beruf als Geschäftsführer der Biomasse Wärmeverbund Aichach und als ehrenamtlicher Bürgermeister. Ob es einen Zusammenhang mit dem Farbanschlag gab, ließ er offen.

Zerkratztes Auto, Farbbeutel gegen das Haus

Attacken wie diese sind im nördlichen Wittelsbacher Land zwar selten. Aber es gibt sie auch hier: Wohl weil er die Pläne für die in Teilen der Gemeinde heftig umstrittenen Umgehungen vorantrieb, wurde Affings früherer Bürgermeister Rudi Fuchs massiv angegriffen. Mehrmals wurde sein Auto zerkratzt. Farbbeutel flogen an sein Haus.

In einer Umfrage der Zeitschrift Kommunal für das ARD-Politmagazin „Report München“ wird deutlich, dass derlei Anfeindungen keine Einzelfälle sind. Über 1000 Bürgermeister beteiligten sich. Mehr als 40 Prozent der Kommunen haben demnach Hassmails, Einschüchterungsversuche oder andere Übergriffe erlebt. Gestern Abend berichtete das Magazin darüber.

Aichachs Bürgermeister: „Unnachgiebigkeit wird größer“

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann ist seit 23 Jahren im Amt. Auch er stellt, wenngleich vereinzelt, einen Stimmungswandel fest: „Forderungen an die Politik sind ja legitim. Aber sie werden zuweilen mit einer gewissen Aggressivität vorgetragen.“ Er beobachtet: „Die Unnachgiebigkeit wird größer.“ Als schlagartig immer mehr Flüchtlinge in den Landkreis und nach Aichach kamen, erlebte er das am eigenen Leib: „Das war zum Teil schon sehr heftig.“ Noch heute bekomme er regelmäßig Mails von ihm namentlich bekannten Absendern, in denen Straftaten von Asylbewerbern angeprangert und er und andere Mandatsträger als „Politikversager“ beschimpft werden. Dabei erfülle die Stadt nur ihre Aufgabe, die ihr zugewiesenen Flüchtlinge bestmöglich zu integrieren.

Aber auch bei Bauangelegenheiten oder Nachbarschaftsstreitigkeiten werde er oft dafür verantwortlich gemacht, wenn es nicht so laufe wie erhofft. „Im Zweifel ist immer der Bürgermeister schuld“, sagt Habermann. Das höre er von manchen Leuten ab und zu sogar im Wortlaut. Dennoch betont der 65-Jährige, dass es sich dabei um „eine winzige Minderheit“ handle. In persönlichen Begegnungen erfahre er oft sehr viel Freundlichkeit und Wertschätzung für seine Arbeit. „Das tut gut“, so Habermann. „Aber ich habe bei mir noch heile Welt.“

Als Kreisvorsitzender des Gemeindetages ist er regelmäßig mit Kollegen aus ganz Schwaben im Gespräch. Einer habe ihm neulich erzählt, er habe seinen Job immer gerne gemacht – aber jetzt freue er sich auf das Ende seiner Amtszeit am 30. April 2020. Habermann sieht in der aggressiveren Stimmung die Gefahr, „dass der ein oder andere irgendwann sagt: Jetzt ist Schluss“.

Kühbachs Bürgermeister: Nie an Rücktritt gedacht

Dieser Gedanke kam Kühbachs Rathauschef Hans Lotterschmid nie in den Sinn. Der 69-Jährige tritt bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr nach vier Amtsperioden nicht mehr, weil er als hauptamtlicher Bürgermeister die Altersgrenze erreicht hat. Auch er hat zeitweise heftige Anfeindungen erlebt. Vor allem im Zusammenhang mit dem Neubau der Kläranlage, der derzeit läuft. Über Jahre hinweg wurde er in Bürgerversammlungen von einzelnen Zuhörern massiv für den vermeintlich unnötigen Bau und die damit verbundenen Kosten angegangen. Es folgten mehrere Rechtsstreitigkeiten. In einem Fall verklagte Lotterschmid einen Bürger seiner Gemeinde wegen übler Nachrede und bekam Recht. „Ich habe deshalb keine schlaflosen Nächte gehabt“, sagt Lotterschmid. „Aber lustig war das auch nicht.“

Doch dieser Fall sei „die absolute Ausnahme“ gewesen, so der Kühbacher Rathauschef. Ansonsten sei er „relativ gut davongekommen“. Ab und zu habe ihn jemand, der mit einer Entscheidung nicht zufrieden war, nicht mehr gegrüßt. „Damit muss man leben“, sagt Lotterschmid gelassen und ergänzt: Angesichts oft einstimmiger Entscheidungen im Marktgemeinderat habe er gut damit leben können.

