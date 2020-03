vor 46 Min.

Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Inchenhofen: Die Ergebnisse zur Kommunalwahl

Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Inchenhofen werden am 15. März am Abend veröffentlicht. Sie finden die Ergebnisse für Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl dann hier.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Inchenhofen: Wenn die Wahlergebnisse zur Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl feststehen, erfahren Sie sie hier.

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

In der Marktgemeinde Inchenhofen im Kreis Aichach-Friedberg steht am 15. März die Bürgermeister- und Gemeinderatwahl an. Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden dann am Abend veröffentlicht. Wenn die Wahlergebnisse feststehen, veröffentlichen wir sie hier in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl in Inchenhofen: Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2020

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern. Auch in Inchenhofen werden dann direkt die Stimmen ausgezählt. Die Wahlergebnisse liegen aller Voraussicht nach noch am Abend vor.

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Amtsinhaber Karl Metzger kann bei der Kommunalwahl 2020 in Inchenhofen aus Altersgründen nicht noch einmal antreten. Er ist seit 1996 im Amt. Für Bürgerwille '84 tritt stattdessen Claus Trott an, für die CSU / Freie Wähler Anton Schoder und für die ÖDP Maria Posch.

Die Anzahl der Gemeinderäte basiert auf der Einwohnerzahl. Da Inchenhofen in die Kategorie zwischen 2000 und 3000 Einwohnern fällt, werden hier 14 Kandidaten in das Gremium gewählt.

Ergebnis zu Bürgermeister- und Marktgemeinderat-Wahl: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Inchenhofen

2014 hatte sich Karl Metzger bei der Bürgermeister-Wahl mit 83,3 Prozent deutlich durchgesetzt. Das waren die Ergebnisse der Gemeinderat-Wahl:

CSU / Freie Wähler : 8

/ : 8 Bürgerwille '84: 6

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen