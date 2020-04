Bürgermeister verabschiedet acht Räte mit einer Umarmung im Geiste

Plus Trotz der aktuelle Corona-Situation hat der Hollenbacher Bürgermeister Franz Xaver Ziegler acht Ratsmitglieder verabschiedet. Ein Teil wurde aber verschoben.

Macht es Sinn, in der aktuellen Situation Kommunalpolitiker offiziell zu verabschieden? Diese Frage hat sich Franz Xaver Ziegler als Bürgermeister von Hollenbach durchaus gestellt. Nach längerem Ringen entschied er sich dafür und stellte ein gemütliches Beisammensein mit Essen in Aussicht für den Zeitpunkt, wenn Corona eindeutig den Rückzug angetreten hat. Am Donnerstag war Ziegler sichtlich bemüht, die Abstandsregeln einzuhalten: „Fühlt euch alle geistig umarmt und geküsst.“

Die acht Personen, die ab 1. Mai nicht mehr dem Gemeindeparlament angehören werden, haben sich insgesamt 96 Jahre lang für das Wohl der Allgemeinheit eingesetzt. Sie bekamen Ehrenmedaillen in Bronze, Silber oder Silber-Gold; für die Damen gab es zudem Blumen, für die Herren Sekt.

Hollenbach: Bürgermeister Ziegler lobt die scheidenden Kommunalpolitiker

Lucia Bradl, seit 2014 dabei, habe als Landwirtin, Erlebnisbäuerin und Mutter einen sehr weit gefächerten Blick auf die Gesellschaft, hieß es in der Laudatio, in der sich auch dieser Satz findet: „Bauangelegenheiten waren nicht Deine große Leidenschaft.“ Thomas Wächter habe die vergangenen sechs Jahr die Fahne des kleinsten Gemeindeortes hochgehalten, war zu hören. Den Wasserfachmann aus Mainbach kennzeichne seine ruhige und sachliche Art. Stefan Greppmeir, ein Mitarbeiter im Bauamt im Landratsamt, habe sich die vergangenen sechs Jahre als sehr genauer und gründlicher Politiker erwiesen. Er habe die Sitzungsunterlagen geradezu studiert.

Thomas Mayer bewarb sich 2014 um das Amt des Bürgermeisters, unterlag aber Ziegler. Darunter hat die Beziehung nicht im Geringsten gelitten. Ziegler: „Du hast Dich mir gegenüber nie unfair oder unkollegial verhalten.“ Paul Pfundmeier gehörte dem Gemeinderat zweimal an, von 1996 bis 2002 und von 2008 bis heute. Der Bürgermeister sprach daneben sein Engagement bei diversen Hilfsprojekten an: „Du bist trotzdem sehr bescheiden.“ Herbert Karl hat früher als Wirt auf der Inghauser Alm für den Gemeinderat nach den Sitzungen kühle Getränke bereitgestellt. Ziegler: „Deine griabige Art war und ist bei allen hier beliebt.“ Karl hatte zwölf Jahre seinen Platz im Gemeinderat.

Hollenbach: Bürgermeister bedankt sich bei Verwaltung

Erwin Spar setzte sich 2008 beim Einzug in den Gemeinderat im Losverfahren gegen Ziegler durch. Als langjähriger Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hollenbach habe er sich stets für die Floriansjünger eingesetzt. Über Theresia Isele-Juraske sagte Ziegler: „Du hast in den letzten 24 Jahren unsere Gemeinde aktiv mitgestaltet. Und das nicht nur in den Sitzungen.“ Die Lehrerin im Ruhestand erstaunte mit der Mitteilung, dass sie im September in den Schuldienst zurückkehren werde.

Drei weiteren Personen drückte der Bürgermeister ebenfalls seinen Dank aus. Zunächst erheiterte er die Runde mit einer Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Hundehütte und einem Zweiten Bürgermeister? Die Hundehütte sei gut für einen Hund, der Zweite Bürgermeister aber sei für die Katz’. Ziegler versicherte sogleich glaubhaft, dass er bei diesem Witz keineswegs an Michael Haas denke. Der habe bei vielen Vorentscheidungen mitgewirkt und solle daher auch in der neuen Amtszeit als Vize fungieren.

„Du warst ein wichtiger Mann im Hintergrund“, sagte Ziegler in Richtung Richard Baur, dem Chef der Verwaltung. Und nicht zuletzt dankte der Bürgermeister seiner Ehefrau Nicole.

