Bürgermeisterwahl in Affing: Wer streut Gerüchte über einen Kandidaten?

Gerhard Faltermeier bewirbt sich in Affing um das Amt des Bürgermeisters. Er tritt für WGM_B und FBGA an. Derzeit ist er zweiter Bürgermeister.

Plus In Affing sind derzeit Gerüchte in Umlauf. Es gehe darum, den Bürgermeisterkandidaten Gerhard Faltermeier zu schädigen, heißt es. Was er dazu sagt.

Von Carmen Jung

Josef Tränkl schüttelt nur noch den Kopf. Am Rande der Affinger Gemeinderatssitzung am Dienstagabend sprach er davon, dass in der Gemeinde derzeit offenbar bewusst Gerüchte gestreut würden, um den Bürgermeisterkandidaten Gerhard Faltermeier zu beschädigen. Um was es geht. Und was Faltermeier selbst dazu sagt.

Das berichtet Tränkl: Beim Arzt im Wartezimmer zum Beispiel werde erzählt, dass Faltermeier im Falle seiner Wahl nur drei Jahre amtieren wolle und danach er, Tränkl, in seine Fußstapfen treten werde. Gerhard Faltermeier: "Das ist Quatsch" Gegenüber unserer Redaktion sagte Faltermeier dazu nun: „Das ist Quatsch.“ Auch das Adjektiv „hirnrissig“ fällt ihm noch ein. Er trete an, um volle sechs Jahre Bürgermeister zu werden, bekräftigte er. Bei einer Wahlversammlung in Aulzhausen wurden er und Tränkl gezielt nach diesem Gerücht befragt. „Dann hätte ich es doch gleich gemacht“, kommentiert Tränkl seine angeblichen Ambitionen auf den Chefsessel in Affings Rathaus. Hier geht´s zu unserer Wahlserie: Kommunalwahl 2020: Das ändert sich im Landkreis Aichach-Friedberg



