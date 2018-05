04.05.2018

Bürgerverein mit neuer Führung

Benjamin Allesch übernimmt in Motzenhofen den Vorsitz von Peter Fehrer

Unter neuer Führung geht der Bürgerverein Motzenhofen in die kommenden Jahre. Große Teile der Vereinsspitze wurden bei der Jahreshauptversammlung ausgetauscht. Der neue Mann an der Spitze heißt Benjamin Allesch. Er ist Nachfolger von Peter Fehrer, der wiederum als dessen Stellvertreter ins zweite Glied trat. Bis auf Kassenwart Markus Israel und die beiden Vorstandsbeisitzer Xaver Ziegler und Peter Schöller wurden alle Ämter neu besetzt. 24 Mitglieder, darunter vier Frauen, fanden sich im Motzenhofener Feuerwehrhaus zur Jahreshauptversammlung ein, um den Umbruch zu beschließen. Ursprünglich war der Verein 1972 gegründet worden, um die Renovierung beziehungsweise den Neubau der Kapelle zum gegeißelten Heiland an der Hollenbacher Straße zu verwirklichen. Dazu war es notwendig, den Grund auf einen Verein zu überschreiben. Inzwischen ist der Verein ein fester Bestandteil des Dorflebens geworden. Umso erfreulicher war nun die gelungene Suche, explizit angeschoben von Bürgermeister Xaver Ziegler, nach einer neuen Führungscrew. Finanziell steht der Verein auf soliden Beinen, wie die Ausführungen von Kassenwart Markus Israel verdeutlichten. Thomas Vogel bestätigte dem Kassenführer eine tadellose Buchführung. Die Entlastung des Vorstands ging problemlos vonstatten. Schriftführerin ist nun Ute Pechter, neue Beisitzer sind Thomas Fischer, Josef Kröpfl jun., Sandra Hoffmann und Daniela Artner. (mika)