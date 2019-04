vor 17 Min.

Bürgerversammlung: Das wünschen sich die Bürger

90 Zuhörer kommen ins Bürgerhaus in Zahling. Ihre Fragen drehen sich um Parkplätze, Winterdienst und Schlaglöcher.

Von Stefanie Brand

Rund 90 Zuhörer aus Obergriesbach und Zahling kamen am Donnerstag zur Bürgerversammlung ins Zahlinger Bürgerhaus. Eine knappe Stunde berichtete Bürgermeister Josef Schwegler bei seiner vorletzten Bürgerversammlung, wie er betonte, über die finanzielle Lage der Gemeinde sowie die Pläne für das aktuelle Jahr. Dann hatten die Zuhörer das Wort.

Nur vereinzelt gab es Rückfragen. Zwei davon stammten aus den Reihen der Gemeinderäte. Sie betonten, sich heute „als Bürger“ zu Wort zu melden. Stefan Asam fragte, ob der neue Standort des Funkmasts von „neutralen Fachingenieuren“ geprüft worden sei, antworte Schwegler, das wisse er nicht. Tatsache sei, so hatte er es bereits in seinem Ausblick auf dieses Jahr 2019 berichtet, dass der Mast bisher auf dem Brauereigebäude gestanden sei und dort nicht stehen bleiben könne. Der Standort am Gemeinschaftshaus sei zwar überprüft worden, allerdings hätten Spezialingenieure ihn für nicht geeignet befunden. Nun wird der Mast am Ortsrand auf einem Grundstück der Gemeinde errichtet. Um auch den Ortsteil Zahling zu erreichen, muss der Mast 35 Meter hoch sein.

Obergriesbach: Bürger wollten wissen, warum ein Bauhof-Traktor angeschafft wurde

Hans Willer fragte, wie die schwierige Parkplatzsituation an der Annastraße gelöst werden könne. Schwegler entgegnete, dass er bereits damit beschäftigt sei, dem neuen Eigentümer „ins Gewissen zu reden“. Die einzige Möglichkeit aus seiner Sicht sei, dass der Eigentümer eine Nutzungsänderung beantragt. Der Parkplatzmangel resultiere daraus, dass sich im Haus an der Annastraße eine Zimmervermietung verberge, die damit auch ein Gewerbebetrieb sei, so Schwegler. Zu einer Nutzungsänderung müsste auch das Bauamt befragt werden. Das Aufstellen von Halteverbotsschildern habe hingegen lediglich den Effekt, dass die parkenden Autos sich an der Stefanstraße ansammeln. Schwegler versprach: „Wir werden alles tun, dass es sich bessert.“

Alle weiteren Fragen kamen aus den Reihen der Bürger, die keine Funktion im Gemeinderat haben. Sie wollten wissen, warum erneut ein neuer Bauhof-Traktor angeschafft wird, obgleich der andere noch gar nicht lange in Betrieb ist. Schwegler erklärte, das Vorgänger-Modell sei schlicht zu klein geworden. Die Bitte, den Winterdienst auf den Straßen zwischen Zahling und Pfaffenzell (Gemeinde Affing) sowie zwischen Zahling und Edenried (Stadt Aichach) zu optimieren, war der Wunsch eines anderen Bürgers. Schwegler erklärte, hier die Möglichkeit eines Windfangs zu prüfen.

Auf eine detaillierte Frage zum Zahlinger Neubaugebiet antwortete Schwegler, dass voraussichtlich Ende 2020 mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden könne. Zudem konnte er ein Missverständnis aus dem Weg räumen: Große Investitionen stehen nicht etwa für eine Hebeanlage im neuen Baugebiet an, sondern für die Kanalarbeiten in der Brunnenstraße und in der Zeller Straße.

Schlaglöcher waren ein heiß diskutiertes Thema

Auch die Straße von Zahling nach Griesbeckerzell (Stadt Aichach) war kurz ein Thema: Hier wollte ein Zuhörer wissen, ob es möglich sei, den steilen Weg zu befestigen. Eine Zuhörerin ergänzte, dass dieser steile Weg mittlerweile sogar für Fußgänger gefährlich sei. Schwegler erklärte, dass die vorgeschlagene Straßensperrung nicht möglich sei. Die Gemeinde werde aber prüfen, ob es möglich ist, die Straße zu richten.

Direkt neben den Rathauschef und sein Rednerpult platzierte sich ein weiterer Besucher, der zwei Sorgen auf dem Herzen hatte: Zum einen nannte er den Geh- und Radweg von Obergriesbach nach Zahling einen „Pferdeäpfelweg“. Er wünschte sich, dass die Gemeinde die Ranch-Betreiber der Nachbarschaft anschreibt, damit sich das verbessert. Schwegler sagte, es gebe durchaus Reiter, die die Hinterlassenschaften ihrer Tiere mitnähmen; andere wiederum tun das nicht. Er werde das persönliche Gespräch suchen.

Noch ein Thema brannte dem Zuhörer unter den Nägeln: Die Schlaglöcher auf der Straße Richtung Pfaffenzell (Affing) zeigten, wo die Gemeindegrenze sei, kritisierte er. Schwegler wird Rücksprache mit der Nachbargemeinde halten. Die übrigen Fragen wurden nicht mehr im Plenum diskutiert.

