vor 26 Min.

Bunte Kartoffeln und Festessen für Hunde

Auf Schloss Scherneck zeigen Aussteller ab nächstem Donnerstag vier Tage lang eine bunte Auswahl

Internationales Kunsthandwerk von Vietnam bis zur Küste Portugals, Pflanzen, Gartenaccessoires und Grilldesign warten auf die Besucher des 13. Goldenen Herbstmarktes. Er findet von Donnerstag bis Sonntag, 3. bis 6. Oktober, auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling) statt. Über 80 Aussteller sind dabei.

Der Bogen spannt sich laut einer Mitteilung von kulinarischen Köstlichkeiten wie italienischem Panino oder südländischen Früchten bis zum Schernecker Bier. Aktuelle Herbstmode ist zu sehen, Pflanzen, Obstgehölze oder italienische Keramik werden angeboten. Mit einem „Festessen für den Hund“ wirbt ein Aussteller, der sich auf Tierernährung spezialisiert hat. Ein Pionier aus Österreich hat sich dem Thema „Bunte Kartoffeln“ verschrieben.

Auf die Zerstörung des Lebensraums von Greifvögeln weist eine Ausstellung mit lebenden Tieren hin. Besucher können die Vögel hautnah erleben: Sie dürfen ihren Favoriten unter den Greifvögeln sogar mit einem Falknerhandschuh auf den Arm nehmen. Am Donnerstag, Samstag und Sonntag lässt Zauberer Davichi die Zuschauer hinter die Kulissen schauen. Er erklärt, wie seine Zaubertricks funktionieren.

Für die musikalische Unterhaltung der Besucher sorgen das Pukas Orchester aus Pöttmes sowie die Trommlergruppe Tam-Koba. Musik mit ein paar Prisen Rock und Jazz interpretieren Major & Minor am Freitag und am Samstag. Die drei Schlawiner präsentieren der Pressemitteilung zufolge Neues und Altbewährtes mit ihrem theatralischen Charme. (AN)

Der Verkaufsmarkt auf Schloss Scherneck hat von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

