Burgadelzhausen

Brandstiftung in Burgadelzhausen: Indizien reichen nicht für Anklage

Ein Raub der Flammen wurde das Landgasthaus am 12. Juli 2020 in Burgadelzhausen.

Plus Laut Kripo war das Feuer im Landgasthaus im Juli 2020 in Burgadelzhausen vorsätzliche Brandstiftung. Wie die Staatsanwaltschaft den Fall beurteilt.

Von Carmen Jung

Das große Rätselraten begann schon, als der Qualm noch nicht einmal verraucht war: Wie ist das Feuer entstanden, das am Abend des 10. Juli 2020 das beliebte Landgasthaus in Burgadelzhausen nahezu vernichtet hat? Diese Frage bewegte die Menschen nach dem Großbrand. Doch nicht nur sie, sondern auch die Brandfahnder des Polizeipräsidiums in Augsburg beschäftigte das. Sie kamen im April zu dem Schluss: Es handelte sich um vorsätzliche Brandstiftung. Auch einen Tatverdächtigen hatte die Kripo. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat die Ermittlungsergebnisse inzwischen bewertet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

