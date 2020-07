vor 39 Min.

Burgadelzhausen: Ein Gasthaus ist in Brand geraten

In Burgadelzhausen ist am Freitagabend ein Gasthaus in Brand geraten.

In Burgadelzhausen gerät am Freitagabend ein Gasthaus in Flammen. Der Alarm wird kurz nach 20 Uhr ausgelöst. Inzwischen soll das Feuer abgelöscht sein.

Von Carmen Jung

Ein Brand hält die Feuerwehren seit kurz nach 20 Uhr am Freitagabend im Adelzhausener Ortsteil Burgadelzhausen in Atem. Zunächst meldete die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Augsburg den Vollbrand eines Wohnhauses mit Scheune. Gegen 22.30 Uhr hieß es von dort, es sei ein Gasthaus in Flammen geraten. Das Wichtigste stand zu diesem Zeitpunkt schon fest: Menschenleben befinden sich laut Polizei nicht in Gefahr.

Zahlreiche Feuerwehren rücken nach Burgadelzhausen aus

Zahlreiche Feuerwehren aus der Gemeinde Adelzhausen und darüber hinaus rückten zu dem Großbrand nach Burgadelzhausen aus. Die Feuersäule war bis zur Autobahn hin sichtbar. Unterstützung kam laut Auskunft der Polizeiinspektion Friedberg unter anderem auch von Feuerwehren aus der Gemeinde Dasing sowie den Feuerwehren Aichach und Friedberg. Nach Angaben der Polizei Friedberg soll der Brand inzwischen abgelöscht sein. Informationen zur Ursache liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

