Burschen planen eine Olympiade

Ecknacher erinnern an Aktivitäten im vergangenen Jahr

Auf ein ereignisreiches Jahr 2019 blickte der Ecknacher Burschenverein kurz vor der aktuellen Viruskrise mit 39 anwesenden Vereinsmitgliedern zurück.

Zu den traditionellen Veranstaltungen der Ecknacher Burschen gehörten nach den Worten des Vorsitzenden Thomas Egen die Ausrichtung eines Weißwurstessen, die Teilnahme am Aichacher Stadtfest und der Glühweinausschank nach der Christmette. Nach fünfjähriger Pause gehörte auch wieder ein Sautrogrennen auf der Ecknach zum Aktionsprogramm. Bei herrlichstem Sommerwetter gingen insgesamt 33 Teams an den Start und quasi als Warm-Up gab es noch ein Badeentenrennen. Ferner beteiligten sich die Burschen an den Fahnenweihen in Pasenbach und in Eisingersdorf. Trotz aller Ausgaben, blieb für die Kasse am Ende noch ein kleiner Gewinn übrig, so Kassenwart Florian Egen.

Für das Jahr 2020 haben sich die Ecknacher Burschen wieder einiges vorgenommen, sofern ihnen der Corona-Virus keinen Strich durch die Rechnung macht. So ist die Teilnahme an den Fahnenweihen in Klingsmoos (14. Juni) und in Markt Indersdorf (20. September) geplant. Bereits am 13. Juni ist in Klingsmoos ein Hobby-Fußballturnier und am 20. Juni führen die Ecknacher eine Burschenolympiade durch. Mit einem Vereinsausflug im September oder Oktober wollen die Burschen ihren Zusammenhalt noch weiter fördern. (ebe)