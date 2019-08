02.08.2019

Busfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zusammenstoß in Aichach

Ein Linienbusfahrer ist gestern Mittag bei einem Unfall in Aichach leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 35-jähriger Opel-Fahrer gegen 11.40 Uhr beim Ausfahren aus einem Grundstück an der Hauptstraße den vorbeifahrenden Linienbus. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei vermutet, dass dem Opel-Fahrer die Sicht versperrt war. Der Fahrer des Busses, der zur Unfallzeit leer war, wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert. (AN)

