18:05 Uhr

Bushäuschen in Mühlhausen mit Graffiti besprüht

Polizei hofft auf Hinweise darauf, wer am Wochenende die Haltestelle in der Augsburger Straße verunstaltet hat

Ein Buswartehäuschen in Mühlhausen haben Unbekannte am Wochenende verunstaltet. Laut Polizei brachten sie an dem Häuschen an der Augsburger Straße mehrere Graffitis an. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt 200 Euro. Die Polizei Aichach erbittet Hinweise unter 08251/8989-11. (AN)

