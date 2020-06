18:01 Uhr

CD-Release: Die Ziacheiner besingen „Das schöne Bayernland“

Plus Die Aindlinger Band Ziacheiner veröffentlicht ihr erstes Album. Zu hören sind fetzige Polkas und stimmungsvolle Lieder. Worum es geht.

Von Alice Lauria

Die Ziacheiner nennen sich nach dem Instrument, das ihrer Musik den unverwechselbaren Klang verleiht: Es ist die „Ziach“, die steirische diatonische Harmonika. Die Ziacheiner – das sind nebst Heinz Reich aus Aindling an der „Ziach“ auch Julia Petrich aus Apfeltrang im Allgäu als Sängerin und Reinhold „Rey“ Host, wohnhaft am Starnberger See, an der Gitarre. Jetzt veröffentlicht das Trio seine neue CD.

Seit Anfang 2017 spielen die drei Vollblutmusiker in der aktuellen Formation gemeinsam in ganz Bayern, in Deutschland und auch international, wie beispielsweise in Mexiko im vergangenen Jahr. Besondere Priorität bei ihren Auftritten und Konzerten legen die Ziacheiner auf anspruchsvolle Ausstattung und qualitativ hochwertige Technik. Für 2020 hätten Petrich, Reich und Host einen vollen Terminkalender gehabt. Ein Auftritt hätte den nächsten gejagt, wenn die Corona-Pandemie nicht gekommen wäre.

Das Aindlinger Trio besingt seine Heimat

Auch eine Feier zur Veröffentlichung ihrer ersten CD war geplant, denn am 15. Mai ist ihr erstes Album mit dem Titel „Die Ziacheiner – Das schöne Bayernland“ erschienen. Das Musiklabel Tyrolis, das unter anderem mit Künstlern wie den Schürzenjägern und der Münchner Zwietracht zusammenarbeitet, hatte die Idee dazu. Das Ergebnis kann sich durchaus hören lassen.

Zwölf Titel sind auf dem neuen Tonträger zu hören, darunter fetzige Polkabeats wie „Das schöne Bayernland“, „Lasst uns feiern“ und der „Allgäu-Jodler“ ebenso wie stimmungsvolle Lieder, die von den Bergen träumen lassen, wie „Alpenglühen“ und „A Engerl liabn“ sowie der Walzer „Zauber der Berge“.

Gedreht wurde das Video der Ziacheiner im Allgäu

Das Stück „Viehscheidzeit“ erzählt vom Almabtrieb im Allgäu, bei dem die Ziacheiner für gewöhnlich regelmäßig aufspielen. Für Auftritte in Festzelten wie beispielsweise in Fürstenfeldbruck haben die Ziacheiner acht Stunden Programm, aus dem sie vortragen, darunter neben ihren selbst komponierten Stücken auch Coverversionen von international bekannten Stimmungsliedern, Partyhits und Evergreens.

Alle drei Ziacheiner musizieren bereits von Kindesbeinen an, den Spaß an der Musik hört man in jedem Fall heraus. Julia Petrich singt seit ihrem 14. Lebensjahr in der schwäbischen Chorakademie, Reinhold „Rey“ Host spielte bereits früh mit seinem Vater in einer örtlichen Musikkapelle und hatte später einen selbst komponierten Radiohit. Heinz Reich lernte schon früh mehrere Instrumente sowie das Schuhplatteln und spielte mit 16 Jahren in einer Tanzband. Das Video zu „Das schöne Bayernland“, gedreht im Allgäu, ist auf Youtube zu sehen, die CD ist im Handel erhältlich. Auch online kann das Titellied gekauft werden.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.