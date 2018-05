04.05.2018

CSA setzt sich kritisch mit Digitalisierung auseinander

Mitglieder des CSU-Arbeitnehmerflügels informieren sich bei Vortrag der Hanns-Seidel-Stiftung

Eine Vielzahl von Veranstaltungen prägte das Arbeitsjahr der Christlich-Sozialen Arbeitnehmerunion (CSA). Der Vorsitzende Josef Grandy berichtete vor zahlreichen Mitgliedern darüber bei der Jahreshauptversammlung, so eine Pressemitteilung. Zudem sprach Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko über die Landespolitik.

Grandy ging im Speziellen – neben den monatlichen Stammtischen – auf zwei Veranstaltungen ein. Bei einem Besuch der Netzwarte der Lechelektrizitätswerke (LEW) standen insbesondere Photovoltaikanlagen und die Energieversorgung mit erneuerbaren Energien im Fokus. Bei einer Veranstaltung mit der Hanns-Seidel-Stiftung wurden die Chancen der Digitalisierung sichtbar, wie beispielsweise die Schaffung von Heim-Arbeitsplätzen oder die Möglichkeiten in der Bildungspolitik durch die schnelle Verfügbarkeit von Informationen und das umfassende Informationsangebot. Andererseits verändere sich die Arbeitswelt radikal. Es werden neue Arbeitsplätze entstehen, wenn die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. Andererseits birgt die Digitalisierung auch Gefahren wie zum Beispiel die Verbreitung von Falschnachrichten im Internet und den sozialen Netzwerken sowie die damit verbundene Beeinflussung und gezielte Irreführung von Menschen. Vorsitzender Grandy betonte, es sei Aufgabe der CSA, die Entwicklung und die daraus resultierenden Veränderungen in der Arbeitswelt kritisch zu beobachten und rechtzeitig Verwerfungen anzusprechen. Landtagsabgeordneter Tomaschko hob in seinen Ausführungen hervor, dass sich die Christlich-Soziale Arbeitnehmerunion (CSA) hervorragend für die Interessen aller Arbeitnehmer einsetze, und bedankte sich stellvertretend beim Vorsitzenden für das große Engagement. Weiter ging er auf die neue Pflege-Offensive des Freistaates Bayern ebenso ein wie auf die Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes.

Bei der Diskussion sprach Heinrich Hutzler die finanzielle Beteiligung der Fußballvereine an den Sicherungsaufgaben der Polizei während der Spiele an. Da die Polizei für die öffentliche Sicherheit verantwortlich sei, könne eine Beteiligung, soweit dies den öffentlichen Raum betreffe, nicht eingefordert werden, antwortete Tomaschko. (AN)