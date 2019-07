vor 4 Min.

CSU Echsheim feiert 50. Geburtstag

Ortsverband feiert seine Eigenständigkeit und veranstaltet ein Fest im Zelt am Sportplatz

Fast 50 Jahre ist es her, dass sich der Ortsverband der CSU in Echsheim gründete. Am 13. Dezember 1969 traf man sich dazu laut einer Mitteilung in der Gastwirtschaft Lenk in Echsheim.

Der damalige Kreisgeschäftsführer Rupp aus Neuburg eröffnete die Gründungssitzung, zu der 14 Leute kamen. Begleitet wurde er vom damaligen Kreiskassier Daubmeier. Gründungsmitglieder waren: Michael Stadler, Georg Bissinger, Michael Brummer, Josef Brummer, Karl Gietl, Josef Kramer sen., Josef Kramer jun., Mathias Lenk, Mathias Möritz, Otto Steinbichler, Paul Treffler, Leonhard Wenninger, Werner Wörle und Josef Wittmeier.

Zum Vorsitzenden wählten die Mitglieder Georg Bissinger, zu seinem Stellvertreter Mathias Möritz. Mit Michael Stadler stellte die CSU Echsheim den letzten Echsheimer Bürgermeister bis zur Eingemeindung in den Markt Pöttmes Mitte der 70er-Jahre.

In diese Zeit fiel auch die Gründung eines JU-Verbands im Pöttmeser Oberland. Trotz der Eingemeindung gelang es, die Selbstständigkeit des Ortsverbandes aufrechtzuerhalten. Mit der Aufspaltung des christlichen politischen Lagers Ende der 80er-Jahre in CSU und CWG verlor die CSU Echsheim spürbar an Mitgliedern. Dieser Verlust konnte bis heute nicht kompensiert werden. Auch bei der Wahl der Mandatsträger machte sich das Erscheinen der CWG bemerkbar.

Gelang es bis 1990, jeweils drei Gemeinderäte (Georg Bissinger, Alois Arzberger und Leonhard Kopold) zu stellen, ging die CSU Echsheim in der anschließenden Legislaturperiode leer aus. Erst 1998 nahm mit Anton Beck als Nachrücker wieder ein Mitglied der CSU Echsheim im Gemeinderat Platz. 2002 zog Johann Gieß in das Gremium ein. Heute hat die CSU Echsheim zwei Gemeinderäte: Claus Kopold und Mirko Ketz. Mit Stephanie Kopold-Keis kann sie außerdem mit einer Kreisrätin aus ihren Reihen aufwarten.

Sein 50-jähriges Bestehen feiert der CSU-Ortsverband mit einem Fest am Freitag, 12. Juli, im Festzelt am Echsheimer Sportplatz. Offizieller Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Einlass in das bewirtete Festzelt ist ab 18 Uhr. Ehrengast des Abends ist die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Kerstin Schreyer. (AN)

