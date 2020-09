10.09.2020

CSU-Ortsvorsitzende wollen Busse vom Aichacher Stadtplatz verbannen

Busse raus? Die Aichacher CSU-Ortsvorsitzenden könnten sich eine Verlegung der Bushaltestellen vom Stadtplatz an die Martinstraße vorstellen.

Die Busse sollen nach dem Willen der CSU-Chefs an der Martinstraße in Aichach halten. Ein weiterer Vorschlag: Die Sudetenstraße könnte zur Einbahnstraße werden.

Ein Stadtplatz ohne Busse, die Sudetenstraße als Einbahnstraße und ein neuer Flächennutzungsplan: Diese drei Themen wollen sie voranbringen, schreiben die Vorsitzenden der fünf Aichacher CSU-Verbände, Josef Dußmann ( Aichach), Patrick Stief (Griesbeckerzell-Edenried), Hermann Merz (Oberbernbach), Daniel Stegmair (Klingen) und Peter Meitinger (Ecknach), in einer Pressemitteilung.

In ihrem Kommunalwahlprogramm hatte die CSU einen beruhigten Stadtplatz aufgeführt. „Wir wollen die Busse raus aus der Stadt haben“, schreiben sie. Die Bushaltestelle solle von der Spitalkirche zum alten Feuerwehrhaus an die Martinstraße verlegt werden. Wenn die Busse zum Beispiel über die Franz-Beck-Straße, die Augsburger Straße und die Martinstraße fahren würden, sei das kurzfristig umsetzbar und funktioniere schon heute bei Veranstaltungen, für die der Stadtplatz gesperrt wird, heißt es weiter.

Eine Komplettsperrung des Oberen Stadtplatzes am Samstag nach Geschäftsschluss und am Sonntag, wie es die SPD-Fraktion für einen Probebetrieb vorgeschlagen hat (wir berichteten), könnte sich Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann immer noch vorstellen. Das habe er auch im Wahlkampf schon kommuniziert. Allerdings müssten im Vorfeld die offenen Fragen der Anwohner und Anlieger, wie die Zufahrtsberechtigung und die Art der Absperrung, geklärt werden, am besten bei einer Infoveranstaltung.

CSU: Bushaltestelle am Ärztehaus Aichach denkbar

Eine weitere verkehrliche Änderung schwebt den CSU-Vorsitzenden bei der Sudetenstraße vor, in deren Umfeld derzeit der Wohnpark Sudetenstraße entsteht. Wenn die neue Straße zwischen dem St.-Helena-Weg und der Sudetenstraße beziehungsweise der Durchstich beim Hit-Markt zur Franz-Beck-Straße fertig ist, könnten sie sich eine Einbahnstraßenregelung für den Bereich Sudetenstraße/Dellerweg vorstellen.

Zum einen könnten die Busse dann auch hier vom Bahnhof zur Martinstraße fahren und eventuell sogar eine Haltestelle am Ärztehaus bekommen, schreiben die CSU-Vorsitzenden. Zum anderen hätte dies noch einen positiven verkehrsberuhigenden Effekt auf die Sudetenstraße und würde die Sicherheit für Fußgänger sowie ein- und ausparkende Fahrzeuge erhöhen. Zusätzlich könnte die Engstelle am östlichen Ende beseitigt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

CSU-Ortsverbände wollen neuen Flächennutzungsplan

Ein weiteres Thema, das schon bei den Wahlversammlungen Thema war: Der mittlerweile 24 Jahre alte Flächennutzungsplan der Stadt solle neu aufgestellt werden, „um ihn auf die heutigen und zukunftsorientierten Themen anzupassen“, schreiben die Ortsvorsitzenden. Das würde Einheimischen und jungen Familien ein Eigenheim ermöglichen und Stadt sowie Ortsteile jung und aktiv halten, meinen sie. Ferner könne man ökologische Punkte wie regenerative Energien aufnehmen.

Die Punkte werden auf der Klausurtagung der CSU-Stadtratsfraktion eingebracht und diskutiert. (AZ)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen