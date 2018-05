00:34 Uhr

CSU-Senioren haben Mitgliederzahl fast verdoppelt

In zehn Jahren wuchs die Senioren-Union auf 319 Anhänger an. Pflege und Sicherheit waren ihre Themen

Der CSU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko lobte die Senioren-Union und ihren Vorsitzenden Paul Dosch bei der Jahreshauptversammlung: Die Senioren-Union sei die einzige Arbeitsgemeinschaft der CSU, der es gelungen sei, in zehn Jahren ihre Mitgliederzahl zu verdoppeln – seit der Gründung mit 160 Mitgliedern auf aktuell 319. Sie sei damit die größte Arbeitsgemeinschaft in Schwaben. Grund für den Erfolg sei die aktive Mitarbeit in der Politik und der intensive Einsatz für die Belange der Senioren. Paul Dosch bedankte sich bei den vier Ortsverbänden Aichach, Friedberg, Mering und Pöttmes, ohne deren Unterstützung keine erfolgreiche Arbeit möglich sei.

Galt der Themenschwerpunkt und Einsatz in den vergangenen beiden Jahren insbesondere der Erhöhung der Mütterrente und der Beseitigung der Ungleichbehandlung, so standen aktuell die Themen Pflege und innere Sicherheit ganz oben auf der Agenda. Zum Thema Pflege wurden sowohl Gespräche mit Landrat Klaus Metzger und dem Pflegebeauftragten im Landkreis, Alfred Neumeier, geführt, als auch Lösungsansätze mit der Staatsministerin für Gesundheit, Melanie Huml, diskutiert. Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz und Landtagsabgeordneter Stefan Mayer standen Rede und Antwort zu den Problemen der inneren Sicherheit. Ein eventuelles Zerbrechen der Europäischen Union nach dem Brexit wurde mit dem Europaabgeordneten Markus Ferber und mit Referenten der Hans-Seidl-Stiftung erörtert. Gemeinsame Fahrten ins Piemont, nach Forchheim zu den Osterbrunnen und, in diesem Jahr geplant, ins Friaul runden das Programm ab.

Da Staatsminister Franz Pschierer sein Erscheinen bei der Jahreshauptversammlung aus dienstlichen Gründen absagte, kam Staatsminister a. D. Alfred Sauter. Er machte auf derzeitig aktuelle Strömungen und Entwicklungen in Politik und Gesellschaft aufmerksam. Es ging um die Amtszeitbegrenzung des Ministerpräsidenten auf zehn Jahre und um die Wahl im Oktober, bei der es keinen Oppositionskandidaten des Ministerpräsidenten gebe. Auch konnte nach seiner Ansicht die CSU die AfD-Wähler bisher nicht erfolgreich zurückholen, trotz Änderung in der Asylpolitik. Aufgabe und Auftrag der CSU bleibe somit laut Sauter, sich immer wieder neu aufzustellen. (AN)