Cadillac, Charisma und Chrom

150 Fahrzeuge aus frühere Tagen kommen auf den Aichacher Stadtplatz. Warum das Fahrgefühl in alten Autos ein ganz anderes ist

Von Gerlinde Drexler

Aichach Einfach gigantisch findet eine Besucherin, was sie gestern am Aichacher Stadtplatz sieht. Oldtimer an Oldtimer reiht sich aneinander. Alte Audis und BMW sind genauso darunter wie Motorräder, ein amerikanischer Cadillac oder ein über 90 Jahre altes Fahrzeug des französischen Herstellers Amilcar. Rund 150 Teilnehmer sind zur Wittelsbacher Oldtimerschau des Motorsportclub Lech-Schmuttertal im ADAC in die Paarstadt genommen. Gut ein Drittel davon nimmt an der Klassikrundfahrt teil, die unter anderem zum Sisi-Schloss nach Unterwittelsbach geht.

Details, wie verchromte Stoßstangen, auf dem Heck festgeschnallte Koffer oder Lenkrad und Pedale in den Autos, werden von den Besuchern genau unter die Lupe genommen. „Das waren zur damaligen Zeit superschöne Autos“, sagt ein Besucher und winkt zu einer Reihe von Audis hin, die aufgereiht nebeneinanderstehen. Der Cadillac von Peter Auner aus dem Affinger Ortsteil Haunswies ist einem anderen Besucher ins Auge gestochen. Ein richtiges Schlachtschiff sei das, findet er. „Den würde ich gar nicht in meine Garage bringen.“ Ein anderer ergänzt: „Dafür bräuchte man auch eine eigene Tankstelle.“

Peter Eisenreich aus Kühbach steht neben seinem Mercedes 170 S Cabriolet und blickt zusammen mit einer Reihe interessierter Besucher in den Motorraum des Fahrzeuges. Fachsimpeln gehört beim Oldtimertreffen dazu. Nur rund 120 Stück dieses Typs gebe es in ganz Deutschland, erzählt der Kühbacher. Sein Auto ist Baujahr 1950. Es ist damit vier Jahre jünger als Eisenreich. Der kaufte es sich 1991 aus nostalgischen Gründen. Als Vierjähriger sei er in genau so einem Auto einmal mitgefahren, erzählt er. „Ich weiß noch wie heute, wie ich hinten saß und die verchromten Scheinwerfer bewunderte.“ Mit einem Oldtimer unterwegs zu sein, fordert vom Fahrer Aufmerksamkeit. „Ein Fehler wird einem nicht verziehen“, sagt Eisenreich. Die Bremsleistung sei nicht mit den heutigen Autos zu vergleichen und auch die Kurvenlage sei eine andere.

Stefan Wagner aus Aichach beschreibt das Fahrgefühl so: „Man fährt gediegener und genießt die Landschaft ganz anders.“ Der 33-Jährige ist mit einem Mercedes zum Treffen gekommen, den er zusammen mit seinem Vater Walter hergerichtet hat – nachdem das Auto rund 27 Jahre in der Garage gestanden war. Wagner ist kaum aus dem Oldtimer ausgestiegen, als ihn auch schon Helmut Rauh aus Neusäß, der ebenfalls mit einem Mercedes gekommen ist, anspricht. Wenn er unterwegs sei, fange das Auto auf einmal an zu ruckeln, sagt Rauh und fragt den 33-Jährigen, ob er das von seinem Auto auch kenne. Die beiden sind schnell ins Gespräch vertieft.

Weiter vorne unterhält sich derweil Anton Kreitmair aus Obermauerbach mit anderen Fahrern von Oldtimern. Kreitmair ist mit einem Amilcar Baujahr 1924 gekommen. Auch er kommt schnell mit Interessierten ins Gespräch. Wegen der eng stehenden Pedale könne er bei seinem Wagen nur mit schmalen Schuhen fahren, erzählt ihm ein Besucher. Kreitmair lacht. Am besten fahre man barfuß, antwortet er. Ein Ehepaar betrachtet skeptisch die Sitzbank für Mitfahrer. Hier sitze man bequemer als vorne der Fahrer, versichert Kreitmair.

Die Optik fasziniert Hans Jilg aus Aichach an Oldtimern. „Solche Autos haben noch ein Charisma, stellen etwas dar“, sagt er. Die heutigen Fahrzeuge würden alle gleich aussehen. Der Aichacher hat selbst einen Opel GT Junior in der Garage stehen. Mit dem nimmt er allerdings an keinen Oldtimertreffen teil. Jilg schlendert nur als Besucher über den Stadtplatz. Ins Schwärmen kommt er, wenn er von Ausfahrten mit seinem Oldtimer erzählt. Mit erhobenem Daumen würden andere Autofahrer vorbeifahren und auf der Autobahn „hupt einen keiner an“, obwohl er maximal mit 80 Stundenkilometern unterwegs sei.

