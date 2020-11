vor 17 Min.

Camping-Boom: So ist die Corona-Saison in Aichach-Friedberg gelaufen

Still ruht der See, die Camper sind fort und auch bei Lech-Camping in Mühlhausen hat man schon für den Winter eingemottet.

Plus Camping boomt - auch im Wittelsbacher Land. Campingplatzbetreiber haben wegen der Corona-Krise eine schwere Saison hinter sich, trotz der gestiegenen Nachfrage.

Von Henriette Deuring

Raus aus der Stadt und rein in die Natur. Das Camping-Abenteuer kann beginnen, die Zeltheringe liegen bereit. Wer komfortabler als mit einem Zelt reisen möchte, der setzt auf Wohnmobil oder Wohnwagen und hat so die eigenen vier Wände immer mit dabei - die Idealvorstellung für viele Urlauber in den ungewissen Zeiten einer Pandemie. Kein Wunder also, dass Camping sich wachsender Beliebtheit erfreut. Dieses Jahr verzeichnet das Bayrisches Landesamt für Statistik ein Umsatzplus von 13 Prozent. Das spüren auch die Campingplatzbetreiber im Landkreis Aichach-Friedberg. Sie sprechen von einer hohen Nachfrage. Trotz oder gerade wegen Corona?

Lech-Camping in Mühlhausen empfiehlt immer eine Reservierung

Gabriele Ryssel, Geschäftsführerin des Lech-Campings in Affing-Mülhausen, erzählt, ihr Campingplatz sei im Sommer immer voll, auch ohne Pandemie. "Ich kann den Platz nicht voller als voll machen", sagt sie lachend. Die heuer verbreitete Panik, alle Campingplätze seien coronabedingt komplett ausgebucht, findet sie übertrieben. Im Sommer war es zwar schwierig, ohne Reservierung einen Platz zu bekommen, doch das sei jedes Mal so. "In der Hauptsaison zu reservieren, empfiehlt sich immer - mit oder ohne Corona", so Ryssel. Dennoch: "Das 'Ich will reservieren' war dieses Jahr ganz stark."

Wunderbar eingebettet in die Camping-Anlage der Familie Bauer in Mühlhausen ist der See auf dem riesigen Areal, um den es sich die Ludwigshof-Camper gemütlich machen können. Bild: Josef Abt

Auch Anita Bauer vom Camping Ludwigshof am See in Affing-Mühlhausen berichtet von einer großen Nachfrage. Allerdings machte Corona für sie die Saison zu einer echten Herausforderung. Sie konnte lediglich 60 bis 70 Prozent ihrer Stellplatzfläche auslasten. "Insgesamt sind wir zufrieden, es war allerdings ein schwieriges und anstrengendes Jahr", erzählt sie. Abstand, Maskenpflicht und Desinfektionsmittel - auch für die Campingplätze sind die Verpflichtungen streng. Sie seien darauf angewiesen, dass die Gäste die Regeln beachten. "Es war nicht einfach, die Auflagen umzusetzen, doch die meisten haben sich daran gehalten", freut sich Bauer. Auch besorgte Gäste gab es, das bestätigen auch die anderen Betreiber. Geschäftsführerin Ryssle sagt, bei so vielen Menschen seien schließlich alle Varianten dabei, von überängstlich bis ganz locker. Demnach gab es beim Lech-Camping viele Rückfragen, der Aufwand war groß. "Erst haben alle gebucht, dann storniert, dann wieder gebucht", so Ryssle.

Der Radersdorfer Campingplatz hat das Frühjahrsloch fast aufgeholt

Das die Campingplätze im Frühjahr geschlossen waren, ist für die Betreiber finanziell kaum auszugleichen. Lediglich Christoph Schillinger vom Campingplatz Paartal in Kühbach-Radersdorf spricht von circa 90 Prozent, die er wieder aufholen konnte. 150 seiner 200 Stellplätze sind fest an Dauercamper vergeben, eine Einnahmequelle die ihm auch im Frühjahr blieb. Die anderen Plätze vergibt er an Durchgangsreisende. "Durch die wurde es nach der Sperre wieder gut voll", erzählt Schillinger. Dass kaum ausländisches Publikum in den Landkreis kam und mehr Gäste aus Deutschland den Weg nach Radersdorf fanden, bemerkte aber auch er.

Unter diesen Gästen befanden sich viele Neueinsteiger. Für viele war Corona der Anlass, sich an das Thema Camping zu wagen. Das bestätigt auch Ryssel vom Lech-Camping. "Es waren auffällig viele Neue, die zum ersten Mal Camping gemacht haben", berichtet sie. Statt aus dem Ausland, kamen auch bei ihr die Gäste vermehrt aus Bayern und Baden-Württemberg. Christoph Schillinger kann verstehen, dass Camping attraktiver wird. Man habe mehr Freiheiten und sei nicht nur im Hotelzimmer "eingesperrt". Anita Bauer glaubt zudem, dass das Gefühl, sein eigenes Heim dabei zu haben, vielen ein Gefühl der Sicherheit vermittle.

Die Landesausstellung macht sich in Aichach bemerkbar

Auch der für die Landesausstellung sanierte Wohnmobilstellplatz in Aichach wurde häufig genutzt. Aurelija Igel von der Stadt Aichach erklärt, die Stadt führe keine genauen Aufzeichnungen zur Anzahl der Nutzungen. Doch vom Hörensagen wisse sie, dass in der Zeit während der Landesausstellung der Wohnmobilstellplatz durchgehend besucht war und durchaus "mehr frequentiert war, als in der 'regulären' Zeit". Dass nicht nur die Landesausstellung, sondern auch der Camping-Boom Einfluss auf die große Beliebtheit hat, hält Igel durchaus für denkbar.

Ein schnelles Ende des Camping-Trends ist vorerst nicht in Sicht. Alle drei Betreiber berichten, es gebe bereits jetzt Anfragen und Reservierungen für nächstes Jahr. 20 Namen stehen bei Schillinger zurzeit auf der Warteliste für einen Dauerstellplatz. Auch Bauer und Ryssle erzählen, dass die Nachfrage weiter steige. Dass sie den Reservierungen nachkommen können, das hoffen alle Betreiber.

